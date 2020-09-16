Оформлением документов теперь займутся не только собезы

Украинский Кабмин упростил процедуру подачи документов на получение единовременной материальной помощи неработающим малообеспеченным лицам, лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и их законным представителям.

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Об этом 16 сентября сообщает Министерство социальной политики Украины

Постановление привело в соответствие механизм назначения и выплаты единовременной материальной помощи согласно распоряжению Кабмина от 16.05.2014 № 523-р "Некоторые вопросы предоставления админуслуг органов исполнительной власти через центры предоставления админуслуг".

Теперь малообеспеченные, лица (дети) с инвалидностью смогут подавать документы на единовременную материальную помощь не только в органы соцзащиты, но и центры предоставления админуслуг.

Определено, что распределение средств пропорционально численности лиц, получающих пенсию и/или государственную социальную помощи, не превышающую двух размеров прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, производится на основании не только данных ГП "Информационно-вычислительный центр", но и Пенсионного фонда Украины в порядке обмена информацией между ПФУ и Минсоцполитики.

В тренде Кабмин упростил получение единовременной материальной помощи: куда подавать документы

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Напомним, на заседании 16 сентября Кабмин дал добро на повышение пенсий в 2021 году.

Сайт "Сегодня" также писал о росте пенсий в Украине и объяснил, сколько будут платить по инвалидности.

Тем, кому до пенсии пока далеко, но они уже задумываются о безбедной старости, самое время начинать копить на пенсию самому. Подробнее смотрите в сюжете:

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