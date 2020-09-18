Кабмин поручил создать комиссию для контроля работы НКРЭКУ и "Укрэнерго"

Энергорынок Украины нуждается в органе, который будет поддерживать нужный баланс

Кабинет министров Украины сегодня, 18 сентября, на Антикризисном энергетическом штабе поручил создать комиссию, которая будет оценивать работу Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также компании НЭК "Укрэнерго" по урегулированию кризиса в энергетической отрасли, в том числе по оплате долгов за зеленую электроэнергию.

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Как заявил прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" премьер-министр Денис Шмыгаль, Украине необходимы органы для контроля за работой НКРЭКУ и "Укрэнерго", чтобы поддерживать баланс в энергетической сфере.

"Энергетическая система Украины должна быть сбалансирована. И физический ее объем, и финансовый ее объем. Мы видим, как ее балансировать, сегодня это представляло министерство. Мы понимаем, что регуляторы, НКРЭКУ, "Укрэнерго" должны соответственно управлять рынком и провести соответствующую регуляцию на рынке, которая позволит рассчитываться с "зеленой" энергетикой в тех параметрах, которые мы имеем на сегодня", – подчеркнул Шмыгаль.

В то же время глава правительства заверил, что в ближайшее время тарифы на коммунальные услуги останутся неизменными.

"Как мы и обещали, до конца этого года тарифы неизменны. В следующем году в бюджете также мы не закладывали никаких изменений", – подчеркнул он.

Отдельно Шмыгаль добавил, что есть вопрос к балансу энергетического рынка.

"Вопрос к регулятору, как они отрегулируют баланс энергетического рынка. И мы с вами сегодня дали соответствующие поручения на антикризисном штабе – создать соответствующие комиссии, которые будут контролировать регуляторов с точки зрения поддержания баланса и поддержания порядка на рынке энергетики", – резюмировал премьер.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что эксперты объяснили украинцам, где искать поставщика газа подешевле.

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