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Кабмин подаст бюджет-2021 на второе чтение в Раду до конца недели – Мокан

19 ноября, 03:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Правительство консультируется по вопросам бюджета с МВФ

Кабинет министров планирует подать проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению в Верховную Раду до конца этой недели.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24".

Депутат рассказал, что правительство в последнее время активно обсуждает проект государственного бюджета с Международным валютным фондом и работа над документом на финальной стадии.

"Министр финансов в течение дня, до и после заседания правительства, коммуницирует с МВФ по проекту бюджета. До конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в Раду", – уточнил Мокан.

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Напомним, Верховная Рада 5 ноября приняла в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Доходы госбюджета увеличили на 20,2 млрд гривен по сравнению с изначальным предложением Кабмина – ради соответствующего увеличения расходов.

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Мы также сообщали, что в ходе разговора президента Владимира Зеленского с главой МВФ Кристалиной Георгиевой обсуждалосьпринятие сбалансированного бюджета на 2021 год.

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бюджет Верховная Рада Кабинет министров второе чтение бюджет-2021
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