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Кабмин недооценивает риски для Украины от внедрения акциза на зеленую энергию, – ЕБРР

9 июля 2021 13:58

Ирина Ненько Ирина Ненько

Международные финансовые организации должны объединить усилия, чтобы донести до правительства и парламента, чем грозит введение акциза на зеленую энергию, считают в ЕБРР

/ Фото: Unsplash

Кабинет министров Украины и народные депутаты недооценивают риски и последствия для государства в случае внедрения в стране акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом заявила старший банкир департамента электроэнергии ЕБРР Ольга Еремина, сообщает "Znaj.ua".

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"Все международные финансовые организации должны объединить усилия для того, чтобы донести до правительства и парламента угрозы, которые несет принятие зеленого акциза", - заявила Еремина.

По ее словам, иностранные инвесторы и финансовые институты должны донести премьер-министру и парламенту необходимость ликвидации данной нормы в налоговом законопроекте №5600.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля настоящий законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

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5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

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В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что вероятное внедрение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали как минимум 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

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