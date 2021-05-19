Кабмин и "Нафтогаз" смогли договориться: набсовет еще поработает

НАК заявил, что прекращение полномочий набсовета произошло еще 14 мая, однако ситуацию решили переиграть

Денис Шмыгаль и Клэр Споттисвуд / фото Reuters и naftogaz.com

Украинский Кабмин готов продлить полномочия наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" до нового конкурса.

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Об этом в среду, 19 мая, заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что Кабмин намерен провести совершенно прозрачный конкурс на должность членов наблюдательного совета и главы правления.

"Мы начинаем полноценную корпоративную реформу, где будут четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу", − заявил Шмыгаль.

Кроме того, Кабмин планирует улучшить работу номинационного комитета, отвечающего за назначение членов набсоветов, и рассматривает привлечение в такой комитет представителя от международных партнеров Украины.

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Во время заседания правительства в режиме видеоконференции подключилась глава набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, которая заверила, что наблюдательный совет продолжит работу еще год на тех же условиях, которые содержались в их контрактах.

Напомним, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" 30 апреля подал в отставку и 14 мая официально завершил свои полномочия. Речь шла о пяти из шести членов набсовета: Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейдене, Юлии Ковалив и Наталье Бойко.

Шестой член правления, гражданин США Роберт Бенш, был назначен представителем государства в 2020 году и переназначен в конце апреля текущего года. На этом фоне наблюдательный совет лишился кворума для принятия новых решений. Для этого необходимо назначить новый состав.

Также напомним, признав неудовлетворительной деятельность "Нафтогаза" в 2020 году, 28 апреля Кабмин уволил главу правления НАК Андрея Коболева.