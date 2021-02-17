Кабмин должен выполнять "зеленый" меморандум, чтобы не потерять дальнейшие инвестиции в Украину, – Рябчин

Кабинет министров Украины должен беспрекословно выполнять меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику в вопросе выплаты накопленных долгов, чтобы не остановить приток инвестиций в ближайшие годы.

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Об этом в ходе форума "Украина 30. Платежки" заявил советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин, сообщает "Obozrevatel".

"Государство должно выполнять свои обязательства, и тем более тот меморандум, который был подписан, – здесь, мне кажется, вообще мы не можем это обсуждать. Мы говорим о тех инвестициях, которые уже были привлечены, и тех обязательствах, которые имеет государство Украина", – сказал Рябчин.

По его словам, государство должно уменьшать стоимость "зеленой" энергетики законными путями, то есть вводить зеленые аукционы для строительства новых мощностей чистой энергетики.

"Украина должна провести аукционы, удешевить цену на зеленую энергию. Мы видим такой костефектив во всем мире, подход на привлечение инвестиций", – сказал советник вице-премьера.

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Он также отметил, что действие "зеленых" тарифов в Украине закончится в 2030 году, когда возобновляемая электроэнергия станет значительно дешевле, потому что инвесторы вернули вложенные инвестиции и получили прибыль.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную "зеленую" электроэнергию и, кроме "Государственного покупателя", суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

В то же время Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабинетом министров Украины обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате остальных долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

В Энергосообществе ЕС указывают, что задолженность государства перед предприятиями зеленой энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией "Укрэнерго", будет мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины к европейской ENTSO-E.

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