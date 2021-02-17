Українська
$ 27,83
33,77
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Кабмин должен выполнять "зеленый" меморандум, чтобы не потерять дальнейшие инвестиции в Украину, – Рябчин

17 февраля, 12:03

Инна Бабур Инна Бабур

Введение зеленых аукционов позволит удешевить цену на зеленую энергию

Кабинет министров Украины должен беспрекословно выполнять меморандум с инвесторами в "зеленую" энергетику в вопросе выплаты накопленных долгов, чтобы не остановить приток инвестиций в ближайшие годы.

Реклама

Об этом в ходе форума "Украина 30. Платежки" заявил советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Рябчин, сообщает "Obozrevatel".

"Государство должно выполнять свои обязательства, и тем более тот меморандум, который был подписан, – здесь, мне кажется, вообще мы не можем это обсуждать. Мы говорим о тех инвестициях, которые уже были привлечены, и тех обязательствах, которые имеет государство Украина", – сказал Рябчин.

По его словам, государство должно уменьшать стоимость "зеленой" энергетики законными путями, то есть вводить зеленые аукционы для строительства новых мощностей чистой энергетики.

"Украина должна провести аукционы, удешевить цену на зеленую энергию. Мы видим такой костефектив во всем мире, подход на привлечение инвестиций", – сказал советник вице-премьера.

В тренде
На сколько еще подорожают бензин и дизель: эксперты дали ответ
Реклама

Он также отметил, что действие "зеленых" тарифов в Украине закончится в 2030 году, когда возобновляемая электроэнергия станет значительно дешевле, потому что инвесторы вернули вложенные инвестиции и получили прибыль.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную "зеленую" электроэнергию и, кроме "Государственного покупателя", суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

В то же время Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабинетом министров Украины обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии. Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло. По состоянию на середину февраля выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате остальных долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

В Энергосообществе ЕС указывают, что задолженность государства перед предприятиями зеленой энергетики, выплата которой финансируется через тариф на передачу электроэнергии компанией "Укрэнерго", будет мешать сертификации компании для присоединения энергосистемы Украины к европейской ENTSO-E.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика инвесторы меморандум Кабинет министров Рябчин зеленая энергетика ВИЭ зеленые аукционы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями
Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиямиЭкономика
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут растиЭкономика
"Там МВФ обкакался": Милованов неожиданно прокомментировал переговоры о транше УкраинеВласть
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроект
ФОПов нельзя будет брать на работу – Кабмин направил в Раду законопроектЭкономика
"Это самообман": кому не нужно рассчитывать на вторую пенсию по накопительной системеЭкономика
Рынок топлива: автогаз уже
Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальшеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять