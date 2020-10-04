К уже закрытому делу "Роттердам+" добавили данные новой "экспертизы"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подало к уже закрытому Высшим антикоррупционным судом делу "Роттердам+" новый вывод частного эксперта, который свидетельствует о якобы нанесенных государству убытках в 40 млрд гривен.

"Любые действия вне дела или в закрытом деле являются незаконными. Более того, там, где детективы НАБУ задним числом, постфактум, заказывают частную экспертизу у частного лица о государственном энергорынке Украины... Здесь не сходятся все составляющие. Частный эксперт не может давать оценку государственному энергорынку", – уверен народный депутат от фракции "Батькивщина" Валентин Наливайченко.

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Адвокаты и знатоки рынка уверены: так детективы, вероятно, пытаются в который раз раскачать ситуацию с "Роттердам+". Ведь в так называемой экспертизе они ссылаются на... черновики с расчетами.

"Это файлы Excel, которые не являются первичными документами. Указанные документы не имеют статуса официальных. Существуют большие сомнения в независимости эксперта. Поскольку это уже не первый случай, когда этот частный эксперт составляет для детективов НАБУ необходимые им выводы", – объясняет адвокат Артем Трекке.

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Напомним, формулу "Роттердам+" проверяли годами, пытаясь доказать, что она навредила государству. Обвинение уверяло, что уголь, мол, покупали слишком дорого. Топливо везли из-за границы, потому что украинский антрацит остался на захваченном Донбассе. Импортный покупали по европейским ценам, и комплексные экспертизы, международные специалисты, СБУ и 10 детективов за 3,5 года не нашли ни одного нарушения.

Ранее "Сегодня" писали о том, что, по мнению эксперта Центра Разумкова, "Роттердам+" обеспечил переход к рыночной модели ценообразования.

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