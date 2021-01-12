Изменится ли цена на газ после протестов и заявления президента

Сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, как будут развиваться события вокруг тарифов на газ

В Украине не утихают протесты по поводу значительного роста цены на природный газ для населения. Недовольны те, кто обогревает газом жилье и при этом не получает субсидию, прежде всего это жители сел и небольших городов. Власти уже заявили о том, что газ подешевеет, но за счет чего, когда и на сколько на самом деле снизится его стоимость, пока неясно.

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Сайт "Сегодня" разобрался, как могут развиваться события на "газовом фронте".

Что происходит с ценами

Не секрет, что в отопительный сезон газ дорожает как в мире, так и в Украине. На днях спотовая (сегодня на завтра) цена газа в Европе, откуда мы его импортируем, поднялась до максимума с 28 декабря 2018 года. Она повысилась сразу на 10% за день, до 284 долларов за 1000 куб. м газа (8 грн/куб. м в пересчете). Это без учета транспортировки и "интереса" поставщиков и продавцов.

Рост цены связан с прогнозом серьезного похолодания в Европе. Эксперты ожидают, что вскоре цена будет выше 300 долларов.

В Украине тарифы на газ для населения и предприятий коммунэнерго начали расти с началом отопсезона. Если весной и летом 2020 года стоимость кубометра со стоимости в январе-феврале упала с 4,8-5 грн/куб./м почти вдвое, то в ноябре, по данным Нацкомиссии по регулированию энергетики и комуслуг, газ подорожал до 6,33-8,96 грн/куб. м в зависимости от поставщика. В декабре тарифы практически не изменились, а с января выросли до 7,22-9,92 грн/куб. м, или на 11-14%.

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Плюс потребители должны оплатить еще доставку газа – от 42 копеек до 3,06 грн за куб. м – в зависимости от поставщика.

Почему люди протестуют

Очевидно, что такой рост цен ударит прежде всего по тем, кто обогревает свои дома газом и при этом не получает субсидию. Таких в Украине оценочно около 3 млн домохозяйств. В основном это жители сел и частного сектора в небольших городах.

По нормам, на обогрев среднестатистического утепленного дома (отапливаемая площадь 100 кв. м) необходимо 400 куб. м газа в месяц. Даже по самой низкой цене это более 3000 грн ежемесячно. Заметим, что год назад надо было уплатить примерно на 40% меньше, или около 1800 грн/мес. Учитывая, что из-за эпидемии, вируса, карантина и проблем в экономике доходы большинства украинцев резко упали, недовольство людей таким ростом цен объяснимо. Но насколько оно обоснованно?

Что говорят власти

После первых массовых протестов президент Владимир Зеленский распорядился снизить цену газа до "справедливой".

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", – сказал президент.

Судя по заявлениям и. о. министра энергетики Юрия Витренко (бывший топ-чиновник "Нафтогаза"), власти уверены, что украинские частные поставщики газа, которых насчитывается около полусотни, безосновательно завысили цену газа для населения.

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Витренко сообщил: по данным мониторинга Кабмина, цена у частных поставщиков газа на 33% выше, чем у государственного "Нафтогаза" (7,22 грн/куб. м без учета стоимости доставки потребителям). Но таких поставщиков 89% рынка, подчеркнул и. о. министра. При этом он признал, что цена "Нафтогаза" также "не совсем рыночная".

Очевидно потому, что "Нафтогаз" продает не только импортируемый газ, но и газ украинской добычи, себестоимость которого намного ниже, чем покупного. А также газ из хранилищ, закупленный летом по цене вдвое ниже нынешней.

"По нашим расчетам, речь идет об уровне цены 5,36 тыс. грн (или 5,36 грн/куб. м), то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе, – заявил Юрий Витренко. – Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%".

По мнению Витренко, поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене. Потребители смогут так же свободно выбирать себе поставщика, при этом, если они не являются "уязвимыми" потребителями (по сути, это все население), то они смогут выбирать и контракты не с фиксированной в год ценой, а любые другие контракты.

Что говорят эксперты

Специалисты газового рынка по-разному оценивают инициативу правительства снизить цены на газ, но согласны, что это, по сути, отмена закона о рынке газа и переход к ручному регулированию цен.

"Власти предлагают вернуться к регулируемой в ручном режиме схеме ценообразования, которая действовала до августа 2020 года, – говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. – Это противоречит нашим обязательствам в рамках Ассоциации с ЕС. И может вызвать ответные действия, например, со стороны МВФ. Юрий Витренко, работая в "Нафтогазе", много сделал, чтобы начал работать рынок свободного ценообразования на газ. Теперь у него противоположное мнение".

Еще более жестко высказался инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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По его словам, цена любого товара должна быть рыночной, а не "справедливой".

"Цены не могут быть справедливыми, они могут быть только рыночными, особенно справедливая цена с точки зрения потребителя — ноль, – иронизирует Сергей Фурса. – Разговоры о справедливых ценах – это популизм".

Чего ожидать на самом деле

Эксперты не надеются, что благодаря мерам со стороны Кабмина, газ подешевеет до 5 грн/куб. м, как было год назад.

"Не стоит в феврале ожидать снижения цен на газ на 44%, о которых упоминал Витренко. Максимум на 20%, или на 1,5-1,8 грн/куб. м", – говорит Дмитрий Марунич.

Но, по мнению эксперта, даже эта мера позволит прекратить протесты недовольных.

И еще. Как объяснил Юрий Витренко, цена газа может поменяться только с февраля этого года. В январе придется платить по тем тарифам, которые уже есть. При этом Витренко отметил, что "нужно будет спокойно объяснить МВФ: речь идет как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад".

О том, что думают украинцы по поводу роста цен на природный газ, смотрите в сюжете

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