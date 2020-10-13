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Из-за изношенности путей украинская железная дорога становится опасной для людей и грузов, – эксперт

13 октября, 11:31

Инна Бабур Инна Бабур

Около 8 тысяч километров полотна требуют либо капитального ремонта, либо реконструкции, заявил Сергей Вовк

"Укрзализныця" должна инвестировать в восстановление инфраструктуры, ведь уровень изношенности путей чрезвычайно высок, что является опасным для пассажиров и грузовых перевозок.

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Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, пишет "Znaj.ua".

"Около 8 тысяч километров железнодорожного полотна требуют либо капитального ремонта, либо реконструкции. Это чрезвычайно большой показатель", - рассказал Вовк.

По его словам, из-за этого "Укрзализныця" вынуждена использовать такие методы, как снижение скорости движения поездов на отдельных проблемных участках, что приводит как к падению эксплуатационных показателей, то есть к падению оборачиваемости вагонов, так и к потерям в целом и грузоотправителей, и самой "Укрзализныци", ведь из-за медленного вращения вагонов компании недополучают средства.

Кроме того, изношенные пути – это прямая угроза безопасности перевозок по железной дороге для пассажиров и грузов.

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"Износ именно верхнего состава путей приводит к тому, что растет количество схода и вагонов, и локомотивов. Мы видим, что количество таких происшествий растет", – сказал Вовк.

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По его мнению, "Укрзализныце" нужно обратить особое внимание на инфраструктуру, ведь этот вопрос в полной мере относится к зоне ответственности компании.

"Надеюсь, что новое руководство обратит внимание на это, и будут вкладываться средства в реконструкцию путей и в собственное увеличение их пропускной способности. Это очень важно для припортовых станций, которые особенно во время пиковых нагрузок, особенно осенью, когда у нас сезонно возрастает грузопоток и зерновых грузов, и грузов горно-металлургического комплекса, и собственно грузов угля, поскольку идет накопление запасов, то очень важно расширять эти мощности", – подытожил Вовк.

Как сообщали СМИ, в 2016-2019 годах выполнение планов "Укрзализныци" по инвестициям колебалось в пределах 62-67%. Это крайне негативно влияет на состояние инфраструктуры "Укрзализныци".

Ранее президент ассоциации "Укрвідтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко заявила, что для "Укрзализныци" первоочередными должны быть инвестиции в развитие инфраструктуры и приобретение новых локомотивов.

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инвестиции Укрзализныця железная дорога пути грузоперевозки Сергей Вовк
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