Из-за долгов перед иностранными инвесторами Украина срывает соглашения с ЕС, – Центр Разумкова

Непогашение задолженности перед инвесторами, которые вложили средства в развитие "зеленой" энергетики Украины, ставит под угрозу выполнение государством соглашения с ЕС и закрывает возможность получения страной финансовой помощи от международных финансовых учреждений. Об этом в ходе презентации исследования "Задолженность в секторе ВИЭ: пути выхода из кризиса неплатежей" заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, пишет "Znaj.ua".

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Эксперт отметил, что несмотря на принятие закона №810-ІХ, которым предусмотрено осуществление полных расчетов по "зеленому" тарифу и погашение задолженности перед производителями "зеленой" электроэнергии, государство не выполняет свои обязательства.

"В сентябре в целом расчеты перед "зеленой" генерацией составили лишь 27%. То есть, несмотря на определенные положительные сдвиги, долговая ситуация сохраняется абсолютно неприемлемой. И, по нашим расчетам, если так далее будет продолжаться и фактически государство будет игнорировать предложенные меры, то общая сумма задолженности до конца года составит 32,5 миллиарда гривен", – рассказал Омельченко.

По его словам, такая ситуация не только может привести к коллапсу в отечественной энергоотрасли, но и будет иметь для Украины негативные политические последствия.

"Будут иметь место политические последствия, в частности в части рисков срыва выполнения обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и Парижского климатического соглашения, что максимально усложнит присоединение Украины к финансовой программе Европейского Союза, связанной с Green Deal. Таким образом, будет происходить отход от евроинтеграционного вектора развития нашего государства, который закреплен в Конституции Украины", – пояснил Омельченко.

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Эксперт добавил, что в случае непогашения задолженности перед иностранными инвесторами в отрасль ВИЭ, Украина не сможет рассчитывать на международную финансовую помощь, гранты и инвестиции со стороны международных финансовых учреждений для развития "зеленой" генерации.

Напомним, что 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ и тому подобное.

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Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно выплатить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года. По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашены, уровень расчетов за электроэнергию с ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь – 27%.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения долга перед производителями "зеленой" энергетики в четвертом квартале 2020 г. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т. ч. перед инвесторами в "зеленую" энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.

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Вместе с тем, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

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