Из-за акцизного сбора на зеленую электроэнергию американский инвестор не даст денег на новые проекты в Украине – операционный директор

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Четыре проекта по строительству ветроэлектростанций в Украине компании VR Capital (США) были заморожены из-за финансовых рисков и вероятности введения акцизного сбора на производство "зеленой" электроэнергии. Об этом заявил операционный директор компании Elementum Energy (входит в VR Capital) Александр Подпругин во время обсуждения Европейской бизнес-ассоциацией возможных налоговых изменений в Украине, пишет "Гордон" со ссылкой на "Главком".

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"Дополнительный акциз почти убивает экономику тех проектов, которые у нас сейчас есть. Более того, мы остановили реализацию замечательных проектов в Украине после объявления этой новости о потенциальном введении акциза", – сообщил операционный директор.

Он добавил, что, если Украина введет акциз на зеленую электроэнергию, иски в международный арбитраж против страны могут подать одновременно 10 компаний. По словам руководителя, его компания – крупнейший инвестор в возобновляемую энергетику Украины, она вложила в проекты около полумиллиарда евро. Подпругин заявил, что подписанный летом прошлого года меморандум с Кабинетом министров дал понять инвесторам, что государство гарантирует стабильные расчеты с производителями электроэнергии и не допустит изменений, которые привели бы к сокращению доходности.

"Там была одна, пожалуй, самая существенная норма, которая стала достоянием инвесторов и именно из-за которой многие инвесторы согласились пойти на сокращение "зеленого" тарифа, – это стабилизационная норма, которая предусматривала, что государство гарантирует, что никаких негативных изменений не будет вводиться по сравнению с тем нормативным полем, которое существовало на дату подписания меморандума и затем подписания законопроекта №3658, – сказал он. – Мы как инвестор, увидев, во-первых, стабилизационную норму, увидев, что каким-то образом начала происходить реализация погашения задолженности, поверили еще раз. И в феврале этого года приняли решение еще об одной инвестиции и вложили еще примерно 70 млн долл. в строительство еще одного ветропарка в Украине в Одесской области".

Непосредственно после этого решения ситуация в отрасли резко ухудшилась, подчеркнул операционный директор компании.

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"Мы видим, что меморандум и в части погашения задолженности не выполняется. И в дополнение эта последняя новость о новом акцизе 3,2%. Без него те все регуляторные изменения, которые произошли в первом полугодии, эффективно снизили доходность "зеленой" генерации минимум на 10% – за счет небалансов, за счет ограничений генерации, за счет отсутствия погашения задолженности... Мы настаиваем и ожидаем, что одним из таких решений будет недопущение принятия дополнительного акциза", – резюмировал Подпругин.

Напомним, меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа 2020 года.



В то же время власти хотят ввести акцизный налог на продажу зеленой электроэнергии, сейчас предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%, точные цифры еще обсуждаются, писала 22 марта "Экономическая правда".



На начало мая уровень расчетов перед инвесторами в ВИЭ в Украине составляет 22%, из 22,4 млрд грн прошлогоднего долга государство заплатило только 5 млрд грн, сообщил "Главком".



"Укррудпром" проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.



По информации "Главкома", иск против Украины подала компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов. Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи зеленой энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.



Такие же иски могут подать еще до 10 инвесторов, отметил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев.



Задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.



Международная торговая палата обратилась к властям Украины с требованием выплатить долги за "зеленую" энергию.



Законопроект Кабмина №5600, который вводит акциз на зеленую энергию, зарегистрировали в Верховной Раде 2 июня. В пояснительной записке сказано, что его цель – обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений "путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны", а также устранение пробелов действующего законодательства. Он сейчас находится на обработке в комитете Рады.



Сопредседатель комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный Кабинетом министров законопроект содержит неприемлемые для бизнеса нормы. Поляков считает, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства.



Против этого проекта выступила также Европейская бизнес-ассоциация, в организации призвали его отклонить, поскольку он препятствует развитию экономики.