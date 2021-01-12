Из Киева в Кишинев – за пять часов: Зеленский рассказал об амбициозном плане

Транспортный коридор станет самым коротким путем из Украины в Центральную и Юго-Восточную Европу

На встрече президента Владимира Зеленского с новой молдавской коллегой Майей Санду обсуждалось строительство автодороги, по которой из Киева до Кишинева можно будет добраться за пять часов.

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Об этом рассказал украинский лидер, сообщает сайт "Сегодня".

"У нас есть амбициозная идея — строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обсудили строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр, и это сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов. Это также активизация торговли, упрощение транзита, улучшение межчеловеческих контактов", – сказал Зеленский.

Также главы государств подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдовы. Его целью является укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере развития инфраструктуры, создание новых рабочих мест и эффективное использование транзитного потенциала обеих стран, сообщает пресс-служба Банковой.

В перспективе автомобильный транспортный коридор, который соединит Киев и Кишинев, станет самым коротким путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

Напомним, Зеленский и Санду создали президентский совет, чтобы придать отношениям Украины и Молдовы динамичный характер и создать необходимые предпосылки для стратегического двустороннего сотрудничества.

Видео: president.gov.ua

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