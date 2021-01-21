Из безработных украинцев сделают айтишников: Кабмин начинает эксперимент

Новый проект по трудоустройству сначала запустят в Киеве

В Украине внедряют эксперимент по бесплатному обучению безработных для трудоустройства в IT-сфере. Эксперимент начнется в Киеве, но в случае успеха его расширят и на другие города. Условия такие:

Участники: зарегистрированные безработные , образовательные учреждения (работающие не менее 5 лет) и работодатели из IT-бизнеса.

, образовательные учреждения (работающие не менее 5 лет) и работодатели из IT-бизнеса. Ученики набираются на добровольной основе в Киевском городском центре занятости.

Обучение не может продолжаться более 6 месяцев, в это время сохраняется выплата помощи по безработице.

После успешного завершения обучения работодатель обязан трудоустроить безработного минимум на год с зарплатой не менее двух минимальных (12 тыс. грн).

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Проектом занимаются Минэкономики, Минцифры и Киевский центр занятости, инициативу уже одобрило правительство.

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"Теперь безработные смогут приобрести квалификацию в IT-сфере и получить перспективную работу", – считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, что будет с зарплатами, ценами и безработицей в первом квартале 2021 года.

Видео: Сегодня

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