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Из безработных украинцев сделают айтишников: Кабмин начинает эксперимент

21 января, 11:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Новый проект по трудоустройству сначала запустят в Киеве

В Украине внедряют эксперимент по бесплатному обучению безработных для трудоустройства в IT-сфере. Эксперимент начнется в Киеве, но в случае успеха его расширят и на другие города. Условия такие:

  • Участники: зарегистрированные безработные, образовательные учреждения (работающие не менее 5 лет) и работодатели из IT-бизнеса.
  • Ученики набираются на добровольной основе в Киевском городском центре занятости.
  • Обучение не может продолжаться более 6 месяцев, в это время сохраняется выплата помощи по безработице.
  • После успешного завершения обучения работодатель обязан трудоустроить безработного минимум на год с зарплатой не менее двух минимальных (12 тыс. грн).
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Проектом занимаются Минэкономики, Минцифры и Киевский центр занятости, инициативу уже одобрило правительство.

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"Теперь безработные смогут приобрести квалификацию в IT-сфере и получить перспективную работу", – считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, что будет с зарплатами, ценами и безработицей в первом квартале 2021 года.

Видео: Сегодня

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эксперимент центр занятости обучение безработица работодатели айтишники безработные IT-сектор

Источник: Сегодня

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