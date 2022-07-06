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Итоги Лугано: как будет развиваться экономика Украины после войны

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 22:01
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На конференции по восстановлению нашей страны были представлены приоритетные направления послевоенного развития
Зеленский в Лугано заявил, что восстановление Украины "станет для нас большой реформой"
Зеленский в Лугано заявил, что восстановление Украины "станет для нас большой реформой" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

До победы над Россией в этой войне еще далеко, но уже сейчас Украина и западные партнеры обсуждают, каким будет послевоенное восстановление нашей экономики. В швейцарском городе Лугано прошла конференция, где десятки государств выразили готовность вкладывать в Украину сотни миллиардов евро после того, как закончится война. Украинские чиновники представили свой план восстановления страны, а страны-доноры определили основные направления, которые будут наиболее приоритетными в ближайшие годы.

"Сегодня" разбирались, что будут восстанавливать в первую очередь.

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План на 750 миллиардов

В швейцарском Лугано наша делегация представила план развития Украины на послевоенный период. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что восстановление страны после российского вторжения обойдется не менее чем в 750 млрд долларов.

На первом этапе план оперативного восстановления социальной инфраструктуры рассчитан на 17.4 млрд долларов. За эти деньги будут восстановлены 400 школ, 300 детских садов, 300 больниц, объекты ЖКХ, а также жилые объекты на деоккупированных территориях.

Остальные средства предполагается потратить на различные программы и проекты, которых было озвучено около шестисот. Предполагается, что сумма в 750 млрд долларов будет потрачена за 10 лет. Участники конференции говорят, что конфискованных у России средств не хватит. Поэтому, скорее всего, после победы будет подниматься вопрос репараций.

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А Европейский банк реконструкции и развития предложил схему восстановления Украины по такой формуле: 60% финансирования должно произойти за счет конфискованных российских активов, а 40% за счет частного сектора.

По итогам саммита лидеры почти 40 стран подписали декларацию, в которой зафиксированы принципы предстоящего восстановления Украины. Правда, эксперты говорят, что это пока выглядит больше как декларация о намерениях. Каждая программа будет рассматриваться отдельно и корректироваться под конкретные проекты.

"Такие документы показывают не то, что планируется делать конкретно, а то, что можно "продать" клиенту. Судя по официальным и неофициальным сообщениям, оно "продается". Этот план действий и проектов еще будет согласовываться, координироваться, меняться, переделываться и так далее", – поясняет ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз.

Основная задача мероприятия – показать, что Украине можно доверять и что деньги пойдут на развитие экономики, а не осядут в карманах чиновников.

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"Чем больше уровень доверия и адекватности и экспертизы наших там – тем больше дадут. Чем больше уровень пафоса, пионерии, разглагольствования и презентабельности и показного патриотизма – тем меньше дадут", – говорит Дубогрыз.

Основные направления

В экономике эксперты выделяют такие основные направления, куда в ближайшие десять лет после победы Украины пойдут основные инвестиции.

Зеленая энергетика должна будет стать абсолютным приоритетом послевоенного развития Украины. Об этом говорят в Еврокомиссии, об этом говорит президент Зеленский. С учетом, что сейчас Европа будет максимально отказываться от ископаемых углеводородов, нашей стране нужно следовать этим трендам.

По планам Украина до 2030 года может увеличить мощность зеленой энергетики в 3 раза – с 9 до 30 ГВт. Это позволит привлечь в экономику 35-40 млрд долларов прямых инвестиций. В итоге это позволит нашей стране кратно увеличить экспорт "чистой" энергии в ЕС и помочь Европе избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

Вторым важным заданием для восстановления Украины должно стать расширение экспортно-логистического потенциала страны. Ведь, если сейчас украинский бюджет и экономика держатся на западных деньгах, однако сразу после войны необходимо будет восстановить нормальную логистику. Тогда экспортеры смогут восстановить производство, заводить в Украину валютную выручку, платить налоги и поддерживать платежный баланс и курс гривни.

Из-за войны и блокировки портов металлурги и аграрии столкнулись с тем, что не могут в полном объеме продавать свою продукцию на экспорт. Потери бизнеса от морской блокады со стороны агрессора оцениваются в десятки миллиардов долларов.

Наземный транспорт сейчас не справляется с потоком грузов, который раньше шел через морские порты. Эксперты говорят, что необходимо вести диалог с западными партнерами, чтобы решить проблему пропускной способности. Задание власти – создать условия для работы экспортных отраслей. Ведь стратегия России – уничтожить украинскую экономику, а наша задача – помешать им в этом.

Третьим важным направлением должна стать ответственность России за те преступления, которые она совершила в Украине. В том числе и против бизнеса. Ведь воровство украинской стали и зерна – это такое же мародерство, как грабеж домов простых украинцев, откуда оккупанты тянули все – от микроволновок до стиральных машин.

Поэтому важным станет иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) со стороны украинского бизнесмена Рината Ахметова. Бизнесмен требует привлечь Россию к ответственности за разрушенную инфраструктуру и кражу зерна и стали. Решение ЕСПЧ по иску Ахметова может стать прецедентом и позволит всему украинскому бизнесу, а также государству взыскать компенсацию со страны-агрессора по упрощенной процедуре.

Ранее мы писали, на что вырастут цены в Украине в июле. О том, как изменится жизнь украинцев после вступления в Евросоюз, читайте здесь.

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