"Исторический день". Зеленский подписал указ о передаче земли в собственность общин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче сельскохозяйственной земли из государственной в коммунальную собственность общин. Президент подписал указ во время земельного форума в Черниговской области.

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"26 октября 2020 года все новосозданные общины должны получить земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от пользования землей для развития и благополучия общин. Мы возвращаем землю из центра на места. Это логично и справедливо. Напомним, что закон запрещает продажу земель коммунальной собственности, а это значит, что последующие поколения украинцев будут собственниками своей земли", – отметил президент и назвал сегодня "историческим днем", – сообщил президент.

Общинам будет передано более двух миллионов гектар земли.

Напомним, ранее глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко сообщал, что передать земли в коммунальную собственность планировалось после местных выборов.

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Чиновник считает, что местное самоуправление не так страшно, как столичные коррупционеры. На местах, по убеждению Лещенко, люди смогут лучше проконтролировать своих депутатов и глав ОТГ, которых зачастую знают лично.

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