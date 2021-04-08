Искусственно заниженная цена на электроэнергию не позволяет генерирующим компаниям запасаться углем, – эксперт

Ни одного регуляторного решения для исправления ситуация не принимается

Стоимость электрической энергии на оптовом рынке в апреле опустилась до 1,3 грн/кВт·час, что существенно ниже себестоимости производства тепловыми электростанциями.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, член наблюдательного совета "Донбассэнерго" Юрий Саква.

"Цена на "ценообразующем" РДН в апреле снизилась до 1,3 грн/кВт·ч – для ТЭС является убыточной. Это не повод для волнений? Восстановление запасов угля на складах ТЭС практически не происходит", – сообщил эксперт.

Он отметил, что ни одного регуляторного решения для исправления ситуация не принимается.

"Отсутствие каких-либо решений является одновременно и решением и ответом на все вопросы. На сегодня, несмотря на все известные и постоянные проблемы на отечественном рынке электроэнергии, у потребителей все включено", – добавил эксперт.

Напомним, одной из основных причин падения оптовых цен на электроэнергию ниже себестоимости стал импорт из России и Беларуси. Он привел к искусственному искажению ценовой ситуации в сегменте рынка на сутки вперед.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт·ч на сумму 900 млн грн.

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