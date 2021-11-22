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"Исключений быть не должно": где Кремль ищет лазейки для сертификации "Северного потока-2"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
22 ноября, 14:35
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Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось выиграть время для противостояния с РФ, затормозив "Северный поток-2"
Украине удалось затормозить сертификацию “Северного потока-2”
Украине удалось затормозить сертификацию “Северного потока-2” / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина и государства союзники смогли затормозить процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2" совместными усилиями.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Северный поток-2 давно должен быть запущен и работать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий по противостоянию с Россией", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба также подчеркнул, что Российская Федерация ведет гибридную войну и давит на Евросоюз, чтобы поскорее запустить газопровод.

По словам министра, Кремль пытается найти пробелы в европейском законодательстве и использовать их в свою пользу.

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"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, пытающихся найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для "Северного потока-2". Но мы настаиваем, что исключений быть не должно" – сказал Кулеба.

Германия приостановила процесс сертификации "Северного потока-2"

16 ноября немецкий регулятор временно прекратил процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Процедуру не стали продолжать из-за того, что поток должен иметь соответствующую законам ФРГ организационную форму.

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Однако в РФ заверили, что создадут дочернюю компанию в ФРГ, которая будет контролировать немецкую часть газопровода и продолжат процесс.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, почему данный кремлевский проект такой опасный для Украины да удастся ли "Нафтогазу" качество на него повлиять.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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