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Инвесторы завалили государство исками на 630 млн грн из-за невыплат за зеленую электроэнергию

7 октября, 15:45

Инна Бабур Инна Бабур

В июле принят закон о снижении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями тока из ВИЭ превысили 21 млрд грн

Компании, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию, сообщает "Znaj.ua".

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Согласно реестру, исков к "Гарантированному покупателю" таких компаний более 50. Совокупный объем средств, которые намерены отсудить данные компании у госпредприятия, – более 630 млн грн.

Как сообщалось, 6 октября представители Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации написали письмо к премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором сообщили, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, из-за того, что в июле текущего года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 21 млрд грн.

По мнению юристов, подача массовых исков инвесторов ВИЭ в международный инвестиционный арбитраж против государства за нарушение их прав является самым эффективным средством защиты.

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Как сообщалось, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона – реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

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Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года. По состоянию на начало октября долги за предыдущие периоды не погашены, а уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 100% (со значительным опозданием), за 20 дней сентября – 22%.

В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство обеспечит оплату 40% долга до конца этого года.

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