Українська
$ 27,7
32,99
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Инвесторы обвинили Украину в подрыве доверия из-за кризиса в "зеленой" энергетике

18 марта, 17:35

Ирина Ненько Ирина Ненько

Они готовы продолжать инвестировать в страну только при условии выполнения меморандума

Власти Украины на протяжении 1,5 года подрывают доверие иностранных инвесторов в связи со спровоцированным государством кризисом в секторе зеленой энергетики и отсутствием желания властей выполнять обязательства по выплате долгов инвесторам.

Реклама

Об этом заявили сразу несколько инвесторов в ходе обсуждений будущего зеленой энергетики в Украине, которые организовал Kyiv Post, сообщает "Obozrevatel".

Представитель норвежской компании NBT в Украине Магнус Йохансен указал, что такая ситуация подтверждает высокие риски инвестиций в Украину, что отталкивает инвесторов от страны.

"Все говорят о большом тарифе, но никто не анализирует финансовые риски Украины для инвестиций", - сказал Йохансен.

В свою очередь генеральный директор компании EuroCape Адриен Фуше отметил, что инвесторы настаивают на выполнении условий меморандума, который глава правительства Денис Шмыгаль подписал в июне 2020 года вместе с инвесторами.

Реклама

"За последние полтора года наше доверие подорвано. Это вопрос к государству, которое брало на себя обязательства перед нами. И мы как инвесторы ожидаем скорейших решений от Украины", – сказал Фуше.

По его словам, инвесторы готовы продолжать инвестировать в страну только при условии выполнения меморандума.

При этом Андрей Фелив, партнер компании Интегритис сообщил, что кризис в зеленой энергетике отбивает желание инвесторов вкладывать в другие секторы экономики Украины.

В тренде
Когда менять зимнюю резину: известный автогонщик дал совет

"Мне будет сложно объяснить необходимость инвестировать в Украину, в другие секторы, если государство не выполняет свои обязательства, о чем международные компании отчитываются в свои основные офисы по всему миру", – заявил Фелив.

Напомним, 10 марта представители иностранных инвесторов написали письмо Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в критическое игнорирование властями условий меморандума о возобновляемой энергетике, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году зеленую электроэнергию.

Реклама

По мнению президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера, Зеленский подставил инвесторов в возобновляемую энергетику своими призывами в Давосе в 2020 году, когда сказал, что государство обеспечит стабильный инвестклимат всем иностранным инвесторам, которые будут вкладывать средства в Украину.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 15 марта выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика инвесторы меморандум Кабинет министров зеленая энергетика ВИЭ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)
Украинцев предупредили о новой афере: как мошенники оформляют кредиты (видео)Экономика
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал закон
Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому: Зеленский подписал законЭкономика
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесие
Доллар vs гривня: как долго продержится хрупкое равновесиеФинансы
"Дырявый" сервис: почему Укрзализныця несет миллиардные убытки (видео)Экономика
СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Медведчука: доходит до рукопашной
СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Медведчука: доходит до рукопашнойЭкономика
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделать
Многие украинцы могут получить по несколько тысяч от налоговой. Как это сделатьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять