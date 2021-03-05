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"Интерпайп" пояснил завышение цен на трубы для "Нафтогаза" особой конструкцией соединений

5 марта, 15:55

Ирина Ненько Ирина Ненько

Для "Нафтогаза" поставлялись "технологически сложные трубы с премиальными соединениями", заявили в компании

Компания "Интерпайп" объяснила двукратное завышение цен на трубную продукцию для государственного "Нафтогаза", по сравнению с продажами в России, тем, что для украинской компании поставлялись "технологически сложные трубы с премиальными соединениями". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление компании, пишет "РБК-Украина".

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"В публикациях, направленных против "Интерпайпа", сравниваются цены на несопоставимые поставки стандартной трубной продукции, не имеющей особых требований, и на поставки специальных технологически сложных труб с премиальным соединением для НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в заявлении.

В компании заявили, что "Интерпайп" осуществлял и осуществляет поставки НАК "Нафтогаз Украины" в рамках конкурентных тендерных процедур.

В "Интерпайпе" также посетовали на введение Россией эмбарго на ввоз всей продукции "Интерпайпа" в апреле 2019 года.

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Напомним, ранее РБК-Украина анализировало контракты "Интерпайпа" с "Нафтогазом" и российской компанией "Башнефти" на идентичные виды труб с единым ГОСТом в течение 2015-2019 годов.

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Цены реализации труб на российском рынке оказались в 2-3 раза ниже, чем для государственной компании "Нафтогаз". Завышение цен позволило "Интерпайпу" дополнительно заработать на государственном "Нафтогазе" до 290 млн долларов.

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цены поставки трубы интерпайп Нафтогаз Украины
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