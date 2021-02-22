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"Интерпайп" монополизировал поставки труб для "Нафтогаза", – нардеп

22 февраля, 15:15

Инна Бабур Инна Бабур

По словам нардепа, ежегодно газовый монополист "Нафтогаз" проводит тендеры на несколько миллиардов гривен на закупку труб

Компания "Интерпайп" монополизировала поставки трубной продукции для "Нафтогаз Украины" благодаря коррупции в руководстве госкомпании и заградительным пошлинам против мировых производителей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ТЭК Алексей Кучеренко, пишет "Politeka".

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"Одна из существенных статей расходов при добыче – это закупка труб. С момента прихода сегодняшних руководителей "Нафтогаза" Коболева, Витренко и других – только у "Интерпайпа" было заказано труб на 16 (!) миллиардов гривен", - сообщил Кучеренко.

По словам нардепа, ежегодно газовый монополист "Нафтогаз" проводит тендеры на несколько миллиардов гривен на закупку труб.

Летом 2020 года по инициативе "Интерпайпа", Украина ввела заградительные пошлины против мировых производителей трубной продукции, которые были конкурентами компании на тендерах "Нафтогаза".

"Летом 2020 года Министерство экономики по просьбе завода "Интерпайп" ввело пошлины против мировых производителей труб. Как результат имеем: в начале 2020 года на тендерах по трубам 9 поставщиков, в том числе международные, в начале 2021 года — всего две с очевидным фаворитом", - добавил нардеп.

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Монополизация поставок труб привела к повышению цен, а затем увеличению расходов госкомпании.

"Пока "Нафтогаз" будет существовать, пока добыча будет падать – население переплачивать, а правильные трубы продаваться", – подытожил нардеп.

Ранее сообщалось, что компания "Интерпайп" подалась на тендер "Нафтогаза" на поставку труб на сумму 500 млн грн в обход решения АМКУ о запрете участия в государственных тендерах из-за махинаций и злоупотреблений компании.

"Интерпайп" с 2014 года является фактически монопольным поставщиком трубной продукции для государственной компании "Нафтогаз Украины".

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АМКУ трубы добыча пошлины ТЭК интерпайп Нафтогаз Украины Алексей Кучеренко госкомпании тендеры
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