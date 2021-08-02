Иностранные инвесторы в ВИЭ не получили сигнал от ОП по выплате накопленных долгов, – Гончаренко

Также нет четкого ответа по поводу государственных гарантий для содействия привлечению кредитов для "Укрэнерго", пояснил нардеп

Гончаренко. facebook.com/alexeygoncharenko

Иностранные инвесторы в сектор возобновляемой энергетики Украины не получили сигнал от Офиса президента относительно выплат накопленных долгов и решения кризиса в отрасли.

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Об этом в Facebook написал народный депутат, сопредседатель межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко, информирует "Главком".

Он сообщил, что после его обращения Офис президента предложил Кабмину и финансовому комитету Рады внимательно рассмотреть развитие возобновляемой энергетики и государственного регулирования рынка электрической энергии.

"Уже готовится Интегрированный план борьбы с изменением климата и развития энергетики до 2030 года, а в ВР зарегистрирован законопроект, который должен законодательно урегулировать деятельность по накоплению энергии", – сказал Гончаренко.

В то же время он отметил, что ответы на вопросы по выплате долгов в секторе зеленой энергетики ОП решил избежать.

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"Что касается корректировки тарифа на передачу электроэнергии в ответе идет речь, что по информации НКРЭКУ, это будет сделано с учетом плановой проверки "Укрэнерго". Так же и нет четкого ответа по поводу государственных гарантий для содействия привлечению кредитов для "Укрэнерго", – пояснил нардеп.

"Будем следить за тем, станет ли Кабмин" внимательнее рассматривать" вопрос "зеленой" энергетики. Для начала, стоит начать выполнять обязательства перед инвесторами", – добавил Гончаренко.

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Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля данный законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию являются нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

В конце июня ЕБРР, Черноморский банк торговли и развития, Нидерландская финансовая компания развития, Институт финансирования развития, а также Секретариат Энергетического сообщества написали письмо в адрес главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Они подчеркнули, что возможное введение акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников в Украине противоречит целям ЕС по декарбонизации, угрожает планам страны по интеграции с европейской энергосистемой, и поэтому эта норма должна быть пересмотрена.

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По данным СМИ, из-за кризиса в энергетике пострадали по меньшей мере 4 иностранные компании Scatec (Норвегия), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

По мнению соучредителя Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игоря Тынного, Офис президента Украины заставляет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля постоянно ухудшать условия ведения бизнеса для иностранных и внутренних инвесторов в возобновляемую энергетику.