Инфографика. На что потратят каждую гривню из налогов украинцев

Больше всего из бюджета "съедают" социалка и оборона, а меньше всего - ЖКХ

Из каждой гривни, которую заплатят в бюджет-2021 граждане Украины, 23,9 копейки будет уходить на расходы, связанные с социальной защитой и обеспечением. Это самая большая статья трат. Чуть меньше – 19,5 копейки – потратят на оборону и безопасность страны. Интересно, что на обслуживание госдолга потратят больше, чем на здравоохранение (11,9 копейки против 11,6).

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Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

В целом каждая гривня из госбюджета будет распределяться так:

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23,9 коп.- социальная защита и социальное обеспечение;

19,5 коп. – оборона и безопасность;

12,9 коп. – образование;

11,9 коп. – обслуживание госдолга;

11,6 коп. – здравоохранение;

10,5 коп. – экономическая деятельность (транспорт, АПК, строительство);

4,3 коп. – общегосударственные функции (Верховная Рада, Офис президента, министерства и т. д.);

1,8 коп. – дотации местным бюджетам;

1,4 коп. – судебная власть;

1,3 коп. – духовное и физическое развитие;

0,6 коп. – охрана окружающей среды;

0,3 коп. – жилищно-коммунальное хозяйство.

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Ранее сообщалось, что, несмотря на кризис, расходы на власть хотят увеличить. Сайт "Сегодня" разбирался, какие госорганы получат бюджетных денег больше всех.

Как сообщали новости "Сегодня", первый проект государственного бюджета Украины на 2021 год, поданный Кабмином в Верховную Раду, вызвал много вопросов, недовольства и пожеланий. Верховная Рада решила его доработать, прежде чем принимать в первом чтении. Голосование должно состояться до 20 октября включительно.

Подробнее о госбюджете на следующий год смотрите в нашем сюжете:

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