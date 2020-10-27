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Инфографика. Деньги из "COVID-фонда" тратят на дороги и социалку

27 октября, 14:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

На здравоохранение ушло лишь около шестой части всех потраченных средств

Кассовые расходы Фонда по борьбе с COVID-19, который, оказывается, так назвали по ошибке, составили 52% от его общего бюджета – 34,1 млрд из 66 млрд грн:

  • на строительство и ремонт дорог – 16,3 млрд грн (47% из 35 млрд грн);
  • на соцзащиту – 9,3 млрд грн (89% из предусмотренных 10,4 млрд грн);
  • на здравоохранение – 5,8 млрд грн (или 35% из 16,3 млрд грн выделенных);
  • на обеспечение правопорядка – 2,4 млрд грн (91% из 2,7 млрд грн).
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

При этом уточняется, что в части здравоохранения:

В тренде
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  • на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн;
  • на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медработников – 624 млн грн;
  • на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 571 млн грн;
  • на повышение надбавок и доплат медработникам – 2,7 млрд грн.

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Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.

Напомним, ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявлял, из Фонда борьбы с COVID-19 ни одной гривни не ушло на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких. Оборудование для украинских больниц закупали на деньги меценатов и госорганов, которые финансировали ведомственные больницы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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расходы фонды инфографика коронавирус спецфонд COVID-19

Источник: Сегодня

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