Инфографика. Деньги из "COVID-фонда" тратят на дороги и социалку

Кассовые расходы Фонда по борьбе с COVID-19, который, оказывается, так назвали по ошибке, составили 52% от его общего бюджета – 34,1 млрд из 66 млрд грн:
- на строительство и ремонт дорог – 16,3 млрд грн (47% из 35 млрд грн);
- на соцзащиту – 9,3 млрд грн (89% из предусмотренных 10,4 млрд грн);
- на здравоохранение – 5,8 млрд грн (или 35% из 16,3 млрд грн выделенных);
- на обеспечение правопорядка – 2,4 млрд грн (91% из 2,7 млрд грн).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
При этом уточняется, что в части здравоохранения:
- на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн;
- на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медработников – 624 млн грн;
- на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом – 571 млн грн;
- на повышение надбавок и доплат медработникам – 2,7 млрд грн.
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Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц, пока не использовались.
Напомним, ранее председатель Счетной палаты Валерий Пацкан заявлял, из Фонда борьбы с COVID-19 ни одной гривни не ушло на закупку аппаратов для искусственной вентиляции легких. Оборудование для украинских больниц закупали на деньги меценатов и госорганов, которые финансировали ведомственные больницы.
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