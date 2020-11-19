Инфографика. Белая зарплата каждого пятого украинца – не больше 6000 гривен

Тех, кто получает меньше минималки, насчитали 8,2%

Каждый пятый украинец (19%), который официально трудоустроен, получает зарплату от 5 до 6 тысяч гривен. А доля тех, чья белая зарплата составляет 20-25 тыс. гривен, – 5,3%. При этом до 5 тыс. гривен (то есть меньше минимальной зарплаты) получают 8,2% штатных работников.

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Об этом сообщают новости "Сегодня" со ссылкой на данные Госстата.

В целом количество штатных работников на конец сентября составляло 6,923 млн человек.

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Средняя зарплата в Украине составила 11 998 грн в сентябре. Самой высокой она была в Киеве (17 253 грн), Донецкой (12 981 грн), Киевской (12 109 грн), Днепропетровской (12 036 грн) и Запорожской (11 987 грн) областях. Данные за октябрь Госстат еще не обнародовал.

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Ранее сайт "Сегодня" также разобрался, почему зарплаты растут, а денег больше не становится.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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