Инфляция в Украине ускорилась до 2,5%: за что платим больше

С начала года потребительские цены выросли на 1,2%

Потребительская инфляция в Украине в августе 2020 года в годовом выражении – по сравнению с августом 2019 года – составила 2,5%, ускорившись с 2,4% в июле.

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Как сообщается на сайте Госслужбы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в августе снизились на 0,2%, а с начала года – выросли на 1,2%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,5%. Больше всего (на 13,5% и 8,4%) подешевели овощи и фрукты. На 0,9-0,6% снизились цены на кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, сахар. В то же время на 3,4-0,9% подорожали яйца, рис, мясо и мясопродукты, подсолнечное масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%.

Одежда и обувь подешевели на 3,0%, в т.ч. обувь – на 4,0%, одежда – на 2,3%.

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Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,7% произошло в основном за счет повышения цен на природный газ на 37,7%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,8%, автомобилей – на 2,4%.

Напомним, в августе премьер Денис Шмыгаль заявил, что при нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%, хотя инфляционная цель Нацбанка составляет 5%.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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