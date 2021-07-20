Инерция "дорогой нефти" закончилась. Как изменятся цены на дизель и бензин

Эксперты рассказали сайту "Сегодня", что в ближайшее время повышения цен ждать не стоит

Эксперты считают, что в течение недели цены на бензин не повысят / Фото: AFP, Сегодня

В Украине никакого движения цен по бензину и ДТ до конца недели ожидать не стоит, ведь для заметного повышения нет никаких оснований.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

По словам Геннадия Рябцева, возможны небольшие корректировки вверх в отдельных региональных сетях, где стоимость ниже среднерыночной, но в опте на границе цены не только стабилизировались, но и намечается тренд на их снижение.

"Инерция "дорогой нефти" закончилась, то есть топливо из нефти по 75 и выше долларов за баррель уже продано, и теперь на зарубежный рынок поступает более дешевое горючее. Будет интересно, как отреагирует рынок, если новые рассчитанные Кабмином цены окажутся ниже предыдущих. Пока они было только выше, и трейдеры охотно следовали рекомендациям правительства", – говорит Рябцев.

Игорь Егозаров также прогнозирует, что никакого движения цен по бензину и ДТ до конца недели ожидать не стоит.

В свою очередь Артем Куюн считает, что за неделю может быть подорожание еще на 30-40 коп./л, итого за две недели на гривню или почти на 7%.

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Также мы писали о том, что в Украине на прошедшей неделе цены на топливо снова взлетели – стоимость бензина выросла в среднем на 40 копеек, а дизтопливо подорожало на 18 копеек.

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