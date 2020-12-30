"Индекс оливье": сколько денег придется потратить в этом году на новогоднее угощение

Оливье подорожал немного больше, чем продукты в целом за год

Новый год уже совсем скоро, и хозяйки уже активно запасаются продуктами к праздничному столу. Сайт "Сегодня" решил подсчитать, во сколько в этом году обойдется традиционное новогоднее блюдо – оливье – дороже или дешевле, чем в прошлом году?

"Среднестатистический" рецепт

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Считать стоимость оливье – это не только и не столько помощь тем, кто привык планировать семейный бюджет, ведь рецепты у всех разные, да и не все, на самом деле, подают это блюдо к новогоднему столу. "Индекс оливье" помогает понять, как изменились цены на продукты за год. Ведь в состав оливье входят продукты из разных категорий: и мясные, и маслосодержащие ингредиенты, и овощи, и консервы, .

Разные составители "индекса оливье" по-разному считают стоимость этого новогоднего салата. Настолько по-разному, что у одних этот индекс может вырасти, а у других в то же время – снизиться. Во-первых, так происходит из-за того, что в расчет берутся разные рецепты. Во-вторых, потому, что считаются цены по разным источникам.

Мы решили посчитать стоимость оливье по "среднестатистическим" ценам – по данным Укрстата. А те ингредиенты, которые там не выделены в отдельную группу – по данным сайта minfin.com.ua.

Считали стоимость такого рецепта: 400 г вареной молочной колбасы, 300 г картошки, 100 г моркови, 400 г зеленого консервированного горошка, 100 г лука, 200 г консервированных огурцов, 4 яйца, 250 г майонеза. Получается чуть меньше 2 кг.

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Приятной неожиданностью стало то, что цены на некоторые продукты, входящие в оливье, за год снизились. Так, по данным Укрстата, за минувший год (с декабря по декабрь) подешевели практически все овощи борщевого набора. Лук – на 44%, картошка – на 34%, морковь – на 11%.

Однако мясо-молочные продукты подорожали. Оказалось, что яйца выросли в цене на 13%, вареные колбасы – на 4,6%. Также поднялись цены на консервы и майонез. В итоге получилось, что стоимость оливье за год выросла на 4,2%.

В этом году на двухкилограммовый тазик этого салата придется потратить, по нашим расчетам, 114,41 грн. В прошлом году такая же порция обходилась в 109,83 грн.

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В целом оказалось, что "индекс оливье" за год вырос немного больше, чем инфляция. С декабря 2019 года по декабрь2020-го инфляция в Украине составила 3,8%. В том числе продукты питания за это время поднялись в цене на 3,4%, сообщает Укрстат. А оливье подорожал на 4,2%.

"Инфляция" новогоднего стола

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Мы сравнили наши расчеты с данными других компаний, которые рассчитывают "индекс оливье". Например, по данным ННЦ "Институт аграрной экономики", у которого, впрочем, другой "рецепт" оливье, за год этот салат прибавил в цене 13,8%. Но итоговая цена у них вышла ниже. Двухкилограммовая порция, по версии института, потянет на 106,24 грн.

Кстати, "Институт аграрной экономики" также ежегодно считает общую стоимость новогоднего стола с традиционными блюдами – оливье, "селедка под шубой", мясная нарезка, хлеб, фрукты, шампанское и сладости. По их данным, за последний год новогодний стол подорожал в среднем на 5,3%. В частности, по их расчетам, для киевлян в этот раз бюджетный новогодний стол обойдется в 1916,78 грн, а стол с деликатесами в виде икры и красной рыбы – в 2426,78 грн.

В то же время по расчетам сайта minfin.com.ua, у которого тоже свой собственный "рецепт" оливье, новогодний салат подорожал за год почти на 11%. Порция весом 2,25 кг, по данным сайта, в этом году обойдется в 190,03 грн, в прошлом стоила 171,31 грн.

При этом отметим, что сайт minfin отслеживает цены в крупных супермаркетах. "Институт аграрной экономики" учитывает и цифры Укрстата, и цены в супермаркетах, а также на рынках в разных регионах.

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Подробнее о том, как изменились цены на новогодний стол, смотрите в сюжете "Сегодня":

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