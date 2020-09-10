Импортный газ подешевел для Украины

Средняя цена импортного природного газа в Украине в августе 2020 года составила 106,1 доллара за тысячу кубометров, что на 14,7% меньше, чем в июле 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Реклама

"Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 августа 2020 года, которая составляет 2918,13 гривни, или 106,11 доллара, за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 августа в Украине цена газа для населения теперь зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках.

Оптовые расценки, на основании которых поставщики рассчитывают свои тарифы, публикует "Нафтогаз" до 25-го дня каждого месяца. Далее газсбыты добавят к этой цене стоимость транспортировки и наценку. Получившаяся сумма и будет тарифом для населения.

В тренде Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидности

Подробнее о том, как работает новая система расчета тарифов, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Реклама

К слову, также Украина рекордными темпами накапливает газ на зиму. Объем топлива, который хранится в подземных хранилищах газа (ПХГ) уже превышает 26 млрд кубометров.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама