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Импорт тока способствует вооруженной агрессии России против Украины, – Гончаренко

19 февраля, 16:02

Инна Бабур Инна Бабур

СНБО должен немедленно запретить импорт российской электроэнергии, считает депутат

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен немедленно запретить импорт российской электроэнергии, который подрывает энергонезависимость страны. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Obozrevatel".

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"Почему мы продолжаем покупать электроэнергию из страны-агрессора? Почему мы продолжаем отправлять свои деньги не украинскому шахтеру и энергетику, а российскому? Почему мы продолжаем давать им деньги, на которые они убивают украинцев на востоке Украины?" – заявил нардеп.

По его словам, СБУ и СНБО должны принять аналогичные меры против импорта российского тока, как и те, что несколько недель назад были введены для защиты информационного пространства от страны-агрессора.

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Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с января 2021 года. В феврале начались поставки из России. Всего по состоянию на 19 февраля было импортировано 480 млн кВт·часов на сумму 770 млн грн.

Против импорта выступили крупнейшие украинские ТЭЦ, 15 февраля обратились к правительству с требованием немедленно запретить импорт и созвать Антикризисный энергетический штаб. По информации ТЭЦ, импорт может привести к остановке работы станций и срыву отопительного сезона.

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