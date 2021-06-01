Українська
$ 27,47
33,51
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Импорт тока с Белорусской АЭС вредит отношениям с Литвой и Польшей, – Климкин

1 июня, 14:08

Ирина Ненько Ирина Ненько

Экс-министр иностранных дел отметил, что решение временно прекратить импорт тока из РФ и Беларуси правильное, но недостаточное

/ Фото: Flickr

Импортирование Украиной электрической энергии с Белорусской АЭС вредит партнерским отношениям Украины с Литвой и Польшей.

Реклама

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Обозреватель".

"Это вообще маразм, литовцы, поляки сто один раз сказали, что покупать электроэнергию фактически с российской АЭС, которая там была построена и таким образом помогать Лукашенко", - заявил экс-министр в эфире телеканала "Украина 24".

Климкин отметил, что недавнее решение временно прекратить импорт тока из России и Беларуси правильное, однако недостаточное.

В тренде
В Украине с 1 июня пересчитали пенсии: кто получит доплаты

Напомним, 26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, предусматривающего запрет как минимум до конца 2021 года.

Реклама

Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончила с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Доллар
Доллар "сделал горку" – ждать ли пике в июнеФинансы
Экономия без труда: как это делать с
Экономия без труда: как это делать с "умными" электросчетчикамиЭкономика
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странах
Подорожание проезда в киевском метро: сколько платят в других странахЭкономика
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономных
Регулирование цен на бензин ударило по карману небогатых и экономныхЭкономика
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)
Беларусь ограничила импорт украинских товаров (список)Экономика
Беларусь остановила поставки бензина в Украину? Что произошло на самом деле
Беларусь остановила поставки бензина в Украину? Что произошло на самом делеЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять