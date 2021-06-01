Импорт тока с Белорусской АЭС вредит отношениям с Литвой и Польшей, – Климкин

Экс-министр иностранных дел отметил, что решение временно прекратить импорт тока из РФ и Беларуси правильное, но недостаточное

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Импортирование Украиной электрической энергии с Белорусской АЭС вредит партнерским отношениям Украины с Литвой и Польшей.

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Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает "Обозреватель".

"Это вообще маразм, литовцы, поляки сто один раз сказали, что покупать электроэнергию фактически с российской АЭС, которая там была построена и таким образом помогать Лукашенко", - заявил экс-министр в эфире телеканала "Украина 24".

Климкин отметил, что недавнее решение временно прекратить импорт тока из России и Беларуси правильное, однако недостаточное.

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Напомним, 26 мая НКРЭКУ приняла решение ограничить импорт всего на 4 месяца, вопреки требованиям закона, предусматривающего запрет как минимум до конца 2021 года.

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Импорт стал одной из причин рекордной убыточности государственных энергетических компаний. В частности НЭК "Укрэнерго" 2020 год закончила с убытком 27,5 млрд грн. Долги компании превышают 30 млрд грн.

В том числе более 10 млрд грн НЭК "Укрэнерго" должна генерирующим компаниям за услуги балансировки, что ставит под угрозу подготовку к следующему отопительному сезону.