Импорт тока из России противоречит намерениям Украины просить план действий по членству в НАТО, – Грищенко

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Украина не может просить план действий по вступлению в НАТО и претендовать на присоединение к альянсу и одновременно наращивать закупку электроэнергии у страны-агрессора.

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Об этом заявил бывший глава Министерства иностранных дел (2003-2005 и 2010-2012), дипломат Константин Грищенко.

"Это действительно производит какое-то странное впечатление. Мы просим ПДЧ, мы просим НАТО и вместе с тем забираем электроэнергию, которая нам вроде не так уж и нужна. То есть как-то определяться надо", – заявил дипломат в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что поскольку в Украине и так профицит собственных генерирующих мощностей, никакого экономического смысла в поставках из России и Беларуси нет.

"Если у нас есть излишки электроэнергии, которую вырабатывают атомные электростанции в частности, достаточно экономичный способ обеспечения энергобезопасности нашего государства, когда мы не разобрались с зеленой энергетикой и имеем теперь проблемы с нашими партнерами в Европе и по меньшей мере имеем иски к Украине... То уже этого достаточно для того, чтобы разобраться, нам нужен вообще импорт электроэнергии из России и Беларуси", – добавил Грищенко.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт·часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.