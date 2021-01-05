Импорт тока из Беларуси сулит крах украинской энергосистемы, – Гриб

Украина после 9-месячного запрета возобновила закупки российской электроэнергии через режим Лукашенко, что в краткосрочной перспективе приведет к остановке украинских электростанций и потере страной энергонезависимости.

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Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Сегодня в Украину пожаловал первый всадник энергетического апокалипсиса: Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после 9-месячного запрета. Это в стране, где и без того профицит электроэнергии. То есть, мы сами ее производим больше, чем потребляем", - сообщила нардеп на своей странице в социальной сети Facebook.

Суточные поставки, по данным нардепа, уже превысили 4 млн кВт⋅ч, для сравнения все население Киева в сутки потребляет около 8-10 млн кВт⋅ч.

"В прошлом году Украина уже пережила импорт электроэнергии, который спровоцировал кризис в отрасли. Сейчас в Украину вновь заходит импортная энергия, которая запросто угробит всю отечественную генерацию. Это грозит потерей десятка тысяч рабочих мест", – отметила Виктория Гриб.

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Закупка электроэнергии с Белорусской АЭС в первую очередь приведет к снижению выработки на украинских АЭС и убыткам государственной компании "Энергоатом".

"Как следствие – сокращение производства украинской атомной электроэнергии, что означает угрозу полной консервации производства на двух украинских АЭС", – добавила Гриб.

Нардеп призвала депутатов на первом же заседании парламента продлить мораторий на импорт электроэнергии из России и Беларуси до полной интеграции Украины с европейской энергосистемой.

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