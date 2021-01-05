Українська
$ 28,43
34,94
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Импорт тока из Беларуси сулит крах украинской энергосистемы, – Гриб

5 января, 14:49

Инна Бабур Инна Бабур

Импорт электроэнергии приведет к утрате страной энергонезависимости, считает депутат

Украина после 9-месячного запрета возобновила закупки российской электроэнергии через режим Лукашенко, что в краткосрочной перспективе приведет к остановке украинских электростанций и потере страной энергонезависимости.

Реклама

Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.

"Сегодня в Украину пожаловал первый всадник энергетического апокалипсиса: Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после 9-месячного запрета. Это в стране, где и без того профицит электроэнергии. То есть, мы сами ее производим больше, чем потребляем", - сообщила нардеп на своей странице в социальной сети Facebook.

Суточные поставки, по данным нардепа, уже превысили 4 млн кВт⋅ч, для сравнения все население Киева в сутки потребляет около 8-10 млн кВт⋅ч.

"В прошлом году Украина уже пережила импорт электроэнергии, который спровоцировал кризис в отрасли. Сейчас в Украину вновь заходит импортная энергия, которая запросто угробит всю отечественную генерацию. Это грозит потерей десятка тысяч рабочих мест", – отметила Виктория Гриб.

В тренде
Реформа пенсионной системы: почему украинцы не доверяют государству
Реклама

Закупка электроэнергии с Белорусской АЭС в первую очередь приведет к снижению выработки на украинских АЭС и убыткам государственной компании "Энергоатом".

"Как следствие – сокращение производства украинской атомной электроэнергии, что означает угрозу полной консервации производства на двух украинских АЭС", – добавила Гриб.

Нардеп призвала депутатов на первом же заседании парламента продлить мораторий на импорт электроэнергии из России и Беларуси до полной интеграции Украины с европейской энергосистемой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика Россия кризис электроэнергия Беларусь АЭС импорт Энергоатом Виктория Гриб
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С 1 января в Украине выросла пенсия, но не для всех: кому добавят
С 1 января в Украине выросла пенсия, но не для всех: кому добавятУкраина
Что изменится с 1 января (список)
Что изменится с 1 января (список)Экономика
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифы
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифыЭкономика
Увидим ли доллар по 25? Прогноз курса на 2021 год
Увидим ли доллар по 25? Прогноз курса на 2021 годФинансы
Что будет с курсом доллара с Нового года до Рождества
Что будет с курсом доллара с Нового года до РождестваЭкономика
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 году
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 годуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять