Українська
$ 28,06
33,79
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Импорт из России и Беларуси надо запретить, кроме аварийных нужд "Укрэнерго", – экс-министр Продан

3 февраля, 17:56

Инна Бабур Инна Бабур

Иначе Украина попадет в полную энергетическую зависимость от Кремля, считает экс-министр энергетики

Украина должна запретить импорт тока из России и Беларуси за исключением аварийных нужд для балансировки энергосистемы, иначе попадет в полную зависимость от Кремля. Об этом написал экс-министр энергетики Юрий Продан на своей странице в Facebook, сообщает "Znaj.ua".

Реклама

"Если действительно имеем на сегодня тот дефицит мощностей, то чтобы снять все возможности для расширения и лоббирование импорта из России и Беларуси, нужно законодательно определить единственным возможным покупателем на этих перетоках государственное "Укрэнерго" с единственной целью сбалансирования украинской энергосистемы", – отметил Продан.

По словам экс-министра уже в феврале Украина будет получать до 1000 мВт электроэнергии по перетоках из России и Беларуси, что будет иметь негативные последствия для страны и будет способствовать уничтожению отечественной энергетики. По его мнению, в результате такой политики страна может снова попасть в энергетическую зависимость от Кремля, поэтому импорт тока надо немедленно запретить.

Он также раскритиковал аргумент сторонников импорта тока относительно того, что это якобы уменьшит цены на электроэнергию и поставит на место монополистов. Экс-министр считает, что после того, как Украина "заглотнет наживку" дешевых цен на российский ток, уничтожив собственную генерацию, Кремль увеличит цены и начнет диктовать нам свои условия.

"Невозможно слышать от высокоранговых руководителей, касающихся энергетики, какое это благо для отрасли. И монополистов поставим на место, и цену снизим. В качестве аргумента приводим примеры покупки из той же России угля. Это ведь тоже для энергетиков. Но покупаем сырье, которого у нас недостаточно, а производим высокотехнологичный товар – электроэнергию. И можем производить столько, что и в Россию и в ту же Беларусь остаток можем поставлять", - отметил Продан.

В тренде
Для медиков в школах ввели надбавки: когда и насколько вырастут зарплаты
Реклама

Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. С января 2021 ведется импорт российского тока из Беларуси.

Импорт стал возможен благодаря поправке Андрея Геруса, которую по его инициативе приняли еще осенью 2019 года.

Весной 2020 года, когда импорт привел к остановке шахт и электростанций, его временно запретили до 31 декабря 2020 года. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, продлить запрет помешал саботаж председателя энергетического комитета Андрея Геруса, который два месяца отказывался созывать заседание комитета для подготовки соответствующего законопроекта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика Россия электроэнергия Беларусь импорт Продан экс-министр Укрэнерго
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валюту
Куда пойдет курс доллара в феврале: продавать или покупать валютуФинансы
"Коллекторы в законе": как теперь будут "выбивать долги" и можно ли будет защититьсяЭкономика
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 году
Банкам не нужны наши депозиты: какой будет доходность вкладов в 2021 годуФинансы
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроект
Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроектЭкономика
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февраль
Когда доллар начнет дешеветь – прогноз курса на февральЭкономика
Цены на топливо сорвались с
Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастутАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять