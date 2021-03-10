Українська
$ 27,74
32,97
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Импорт электроэнергии с Белорусской АЭС создает угрозу для всего региона, – нардеп

10 марта, 15:58

Ирина Ненько Ирина Ненько

По словам Бондаря, депутаты обратились в МАГАТЭ относительно неотложной инспекции Белорусской АЭС

Закупка Украиной электроэнергии на Белорусской АЭС не просто разрушает украинскую энергосистему, но и создает угрозу для жизни и здоровья целого региона. Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам энергетики Верховной Рады Михаил Бондарь, сообщает "Obozrevatel".

Реклама

"К большому сожалению, Украина, вместо тотального бойкота станции бок о бок с европейскими странами, решила финансово поддерживать Белорусскую АЭС, которая несет угрозу для безопасности всего региона. И это не только энергетической безопасности Украины, а прежде всего жизни и здоровью людей всего континента", – заявил нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, только с начала года украинские компании приобрели на Белорусской АЭС по меньшей мере 470 млн кВт·часов.

Бондарь также поддержал инициативу депутатов Верховной Рады относительно неотложной инспекции Белорусской АЭС специалистами МАГАТЭ.

В тренде
Налоговая амнистия в Украине: как будут декларировать доходы заробитчан и теневиков

"На прошлой неделе коллеги – народные депутаты направили обращение в МАГАТЭ по Белорусской АЭС. Разделяю их обеспокоенность по безопасной работе этой станции, построенной кремлем осенью прошлого года на севере Беларуси", – добавил нардеп.

Реклама

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии с Белорусской АЭС в январе 2021 года. Основным импортером стала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.

В феврале 2021 Европейский парламент принял резолюцию с требованием остановки работы Белорусской АЭС, несущей угрозу для безопасности в целом регионе. По словам народного депутата Валентина Наливайченко, следствием резолюции Европарламента могут стать международные санкции, в том числе против украинских компаний-импортеров.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия электроэнергия Беларусь АЭС импорт санкции Михаил Бондарь
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получитЭкономика
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проездЭкономика
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?Экономика
В Украине стартовало повышение пенсий: кому и сколько добавят в 2021 году
В Украине стартовало повышение пенсий: кому и сколько добавят в 2021 годуЭкономика
Доллар стремительно дешевеет: когда покупать валюту
Доллар стремительно дешевеет: когда покупать валютуЭкономика
Пенсия на 11% вырастет не у всех. Кому положено такое повышение?
Пенсия на 11% вырастет не у всех. Кому положено такое повышение?Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять