Українська
$ 27,89
32,72
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Импорт электроэнергии с Белорусской АЭС Лукашенко вредит отношениям Украины с НАТО, – екс-глава МИД

31 марта, 12:08

Ирина Ненько Ирина Ненько

Этот вопрос и политический, и экономический, заявил Грищенко

Решение Украины импортировать электроэнергию с Белорусской АЭС режима Александра Лукашенко грозит партнерским отношениям со странами – членами НАТО.

Реклама

Об этом заявил дипломат, бывший вице-премьер и министр иностранных дел Константин Грищенко.

"Здесь однозначно это не в "плюс" и необходимо разбираться в этом. Этот вопрос и политический и экономический, и его необходимо срочно решать", – заявил дипломат в эфире телеканала "Украина24".

Он отметил, что импорт тока в условиях профицита собственных генерирующих мощностей выглядит как минимум нелогичным.

"Однозначно, мне кажется, в ситуации, когда у нас существуют собственные атомные электростанции, лучше их более активно использовать, чем закупать в Белоруссии или где угодно", – добавил Грищенко.

В тренде
Евро в Украине упал на сентябрьское "дно", доллар тоже подешевел
Реклама

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт·ч на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

электроэнергия Беларусь АЭС импорт грищенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензин
Трейдеры сорвали джентльменский уговор с Кабмином: почему на АЗС дорожает бензинЭкономика
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемы
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемыЭкономика
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?
Охота на антиквариат. Что искать на барахолках, чтобы разбогатеть?Экономика
Доллар резко подорожал – значит ли это, что стабильность закончилась
Доллар резко подорожал – значит ли это, что стабильность закончиласьЭкономика
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожание
Цены на бензин снова прыгнули, будет ли еще подорожаниеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять