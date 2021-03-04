Импорт электроэнергии несет скрытую угрозу экономике Украины, – Колесников

Импорт электрической энергии несет скрытую угрозу не только для энергетического комплекса, но и для всей экономики страны. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил бывший вице-премьер-министр Украины Борис Колесников, пишет "Гордон".

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"Есть большая скрытая угроза, и такое было в мире много раз. Нам продают дешевую электроэнергию, чтобы мы закрывали свои шахты, закрывали свои ТЭС. И вот когда мы это сделаем, то нам поднимут цены выше мировых, и мы окажемся в безвыходной ситуации", – отметил Колесников.

Он подчеркнул, что помимо прямого ущерба, импорт приведет к потере рабочих мест, снижению доходов граждан, ослаблению курса национальной валюты.

"Поэтому мы должны действовать только в своих национальных интересах. А партнеры – это только по телевизору красиво", – добавил экс-вице-премьер.

1 февраля на сайте НЭК "Укрэнерго" появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт·ч. По данным "Интерфакс-Украина", две украинские компании получили доступ к импорту.

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С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт·ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

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