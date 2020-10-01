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Ильдар Салеев покинул пост генерального директора компании "Донецксталь"

1 октября, 19:10

Инна Бабур Инна Бабур

И.о. гендиректора стал директора по производству Константин Вялый

Наблюдательный совет ПРАО "ДМЗ" одобрил отставку генерального директора Ильдара Салеева, который продолжит свою деятельность в ДТЭК Энерго. Исполнение обязанностей гендиректора возложено на директора по производству Константина Вялого.

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Ильдар Салеев был назначен гендиректором ПРАО "ДМЗ" ("Донецксталь") в августе 2018 года. Под его руководством компании удалось стабилизировать финансовое положение и провести серьезную трансформацию бизнеса после потери контроля над важными активами на неподконтрольной территории Донецкой области.

В 2018 году компания утвердила новую стратегию развития. Инвестиции выросли на 50%, до 104 млн долларов. Создано более 1000 рабочих мест, разморожены модернизация и строительство промышленных объектов, что позволит начать разработку запасов угля объемом до 100 млн тонн. По итогам 2019 года "Донецксталь" получила прибыль в размере 2,9 млрд грн против рекордного убытка в 2,6 млрд грн годом ранее. Ожидается, что до конца 2020 года добыча угля на предприятиях-партнерах составит 6,3 млн тонн, что на 60% больше показателя 2018 года.

"За два года компания "Донецксталь" стала лидером украинской угольной промышленности. Мы показали, что у отрасли может быть будущее. Мы не закрывали шахты, а впервые за годы Независимости стали строить новые. Создавали новые рабочие места. А средняя зарплата на наших предприятиях-партнерах превысила 25 тысяч гривен. Я верю, что компания продолжит следовать курсу роста и развития", – отметил Ильдар Салеев.

"Донецксталь" – ведущий инвестор в добывающую отрасль и крупнейший поставщик коксующего угля в Украине. Компания объединяет потенциал восьми предприятий-партнеров, на которых работает более 11 тысяч сотрудников (ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская", ООО "Шахтостроительная компания", ЧАО "Автопредприятие "Укрстрой", ООО "Углепромтранс", ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод", ООО "Шахта "Свято-Покровская №3", ПАО "Шахтостроймонтажное управление №1"). Мощности партнеров "Донецксталь" позволяют добывать и перерабатывать более 8 млн тонн угля в год. Промышленные запасы угля составляют порядка 200 млн тонн.

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