И.о. руководителя САП незаконно отменил закрытие дела "Роттердам+", – экс-глава СБУ

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук вышел за пределы своих полномочий и незаконно отменил решение прокуроров о закрытии дела "Роттердам+". Об этом сообщил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, пишет "Politeka".

Реклама

"Мы с вами стали свидетелями того, как так называемая "антикоррупционная инфраструктура" окончательно превратилась в орудие политической борьбы. В результате мы имеем грубое нарушение закона и норм Конституции со стороны правоохранительных органов и окончательную дискредитацию антикоррупционных органов в глазах общества", - сообщил Наливайченко на своей странице в Facebook.

Экс-глава СБУ подчеркнул, что этот же и. о. руководителя САП Грищук еще несколько месяцев назад публично заявлял, что он как исполняющий обязанности не имеет законных полномочий никоим образом пересматривать решения прокуроров по этому делу.

"Судя по всему, что-то приятное для г-на Грищука произошло за последние 7 дней, раз он так охотно изменил свое мнение", – добавил нардеп.

Само же дело "Роттердам+", которое за последний год дважды открывали и закрывали, по словам Наливайченко, в глазах общества давно превратилось в анекдот.

Реклама

"Лично просматривал материалы этого дела и в очередной раз хочу подчеркнуть: никаких оснований говорить о совершении преступления нет. Все это дело оказалась очередным фейком, поверить в который нас заставляли последние 4 года", – подытожил Наливайченко.

Как сообщалось, 21 января 2021 г. САП повторно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Дважды сторона обвинения требовала заменить прокурора по делу, который их не устраивал. ВАКС дважды отказывал в этом требовании, указывая на обоснованность аргументов прокурора.

Корректность формульного ценообразования на уголь была подтверждена Антимонопольным комитетом, ВАКС, Офисом генерального прокурора, а также международными и украинскими экспертными институтами.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама