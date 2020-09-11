Худшее впереди: коронавирус вытолкнет за черту бедности почти 200 млн человек

Распространение коронавируса и вызванный этой пандемией экономический кризис продолжают негативно сказываться на мировом уровне бедности. Об этом сообщил специальный докладчик ООН по проблемам бедности и правам человека, независимый эксперт Оливье де Схуттер, говорится в докладе организации.

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По его расчетам, если принимать за прожиточный минимум в день показатель в 3,2 доллара в день, то еще 176 млн человек в мире могут пополнить ряды бедняков. Проблемы усугубляются тем, что социальная поддержка граждан в разных странах мира имеет серьезные изъяны, не носит постоянный характер и в целом является недостаточной. Как результат, многие бедняки просто выпадают из поля зрения властей разных стран, отмечает эксперт.

Данные Всемирного банка по 113 странам показывают, что на социальную защиту было выделено 589 млрд долларов США, что составляет около 0,4% мирового ВВП. Однако в отчете эксперта говорится, что эти инициативы не спасут людей от бедности. Многие из беднейших людей исключены из схем социальной защиты, которые предназначены для их поддержки.

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"Многие схемы требуют заполнения форм онлайн и исключают большие группы населения, у которых нет доступа к интернету или которые имеют лишь слабую цифровую грамотность. <...> Мигранты, особенно мигранты без документов, часто не учтены. И хотя некоторые схемы были разработаны для охвата работников неформального сектора и нестандартных форм занятости, многие этого не делают", - привел примеры Схуттер.

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Как добавил эксперт, такие экономические последствия пандемии являются абсолютно беспрецедентными для мирного времени. Также специалист не исключает, что последствия кризиса будут сравнимы по масштабам с Великой депрессией 1930-х годов.

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"Худшие последствия кризиса для бедности еще впереди", – отмечает специалист.

Схуттер призвал мировых лидеров, которые в сентябре соберутся на Генеральной ассамблее ООН, принять более решительные шаги в деле борьбы с нищетой и искоренения неравенства в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

Кроме того, в ООН уже заявляли, что человечество ждет голод "библейского масштаба" из-за коронавируса.

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