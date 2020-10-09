Хотят вести бизнес по-честному: украинцы в Эстонии возглавили ТОП-5 э-резидентов

По числу учредителей фирм наши сограждане опередили даже немцев и россиян

Пока украинская экономика страдает от вызванного коронавирусом кризиса, наши граждане в Эстонии активно открывают фирмы э-резидентов.

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Об этом сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания.

Программа э-резидентства позволяет регистрировать в Эстонии коммерческие объединения. За первое полугодие в этом балтийском государстве было зарегистрировано свыше 6200 э-резидентов (в прошлом году около 8300), из них граждане Украины – 1071 (в прошлом году более 800).

Член правления компании RIA.com Marketplace Артем Уманец перечислил основные факторы, заставляющие украинцев регистрировать свои предприятия по программе э-резидентства:

в Эстонии нет коррупции;

здесь можно вести бизнес по-честному;

программа позволяет вести бизнес из любой точки мира;

в Эстонии нет подоходного налога на реинвестированную прибыль.

В ТОП-5 самых активных основателей фирм в Эстонии по программе э-резидентства также вошли немцы (1043 предприятия), россияне (959), турки (748) и французы (729).

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Налогово-таможенный департамент Эстонской Республики сообщает, что э-резидент может пользоваться услугами департамента на таких же условиях, как и лица имеющие ID-карту Эстонии. Например, в среде электронных услуг Налогово-таможенного департамента e-MTA можно:

подавать все налоговые и таможенные декларации;

зарегистрировать свое коммерческое объединение налогообязанным по налогу с оборота;

заплатить налоги и посмотреть историю оплаты налогов;

oзнaкoмиться с документaми и извещениями, oтправленными Налогово-таможенным департаментом;

самому составлять справки (напр., справка об отсутствии долгов) для предоставления деловым партнёрам и др.;

в качестве представителя коммерческого объединения дать доверенности физическим лицам для пользования э-услугами коммерческого объединения и т. д.

Напомним, что в ноябре 2019 президент Владимир Зеленский и лидер Эстонии Керсти Кальюлайд договорились активизировать сотрудничество двух стран в области электронного управления и диджитализации публичного сектора, в том числе путем использования соответствующего опыта и лидерства Эстонии в этих сферах.

Также сообщалось, Зеленский во время визита в Эстонию пообщался с украинской общиной и призвал украинцев возвращаться на Родину.

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