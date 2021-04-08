Українська
$ 27,89
33,14
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Хотят ударить наверняка? Почему США еще не ввели санкции против России

8 апреля, 23:06

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вашингтон считает, что поведение любой страны можно изменить экономическими методами

Несколько пакетов санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" и окружения президента РФ Владимира Путина будут введены Соединенными Штатами не ранее следующей недели.

Реклама

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает российское агентство "Интерфакс".

При этом она подчеркнула, что Вашингтон считает правильным принимать те меры, которые действительно могут изменить поведение той или иной страны.

"Нам не следует принимать меры, пока мы не будем уверены, что действительно может немедленно изменить их поведение. Это не то, как мы видим внешнюю политику", – заявила представитель Белого дома в ответ на вопрос журналиста о влиянии мер США на российское руководство.

В тренде
Кому проще всего найти работу в локдаун: ТОП-3 рабочих специальностей

Псаки напомнила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".

Реклама

Напомним, у Путина нервно отреагировали на угрозу новых санкций США против Nord Stream 2.

Также напомним, что в марте Минюст США одобрил еще два санкционных пакета против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее руководителя Маттиаса Варнига.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США санкции санкции против России Джен Псаки Nord Stream 2 Северный поток 2

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробности
Реструктуризация валютных кредитов – доллар превращается в гривню за один день: подробностиЭкономика
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемы
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемыЭкономика
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизель
Цены на топливо по регионам – почему подешевел бензин и подешевеют ли газ и дизельЭкономика
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогноз
Курс доллара в апреле: эксперты меняют прогнозЭкономика
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреля
Электронная прописка и повышение пенсионного возраста – что изменилось с 1 апреляУкраина
АМКУ оштрафовал группу
АМКУ оштрафовал группу "Приват" на 4,7 млрд грн: сеть АЗС "химичила" с ценой бензинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять