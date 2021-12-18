Хлеба не станет или он существенно подорожает — депутаты о ситуации в Украине

Производители хлеба вынуждены будут либо закрываться, либо повышать цену на продукт

Хлеб может исчезнуть из полок магазинов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ближайшее время, если цену на газ не будет урегулировано, стоимость хлеба существенно возрастет, или он вообще исчезнет с полок магазинов.

Об этом сообщили в эфире телеканала Украина 24 в программе "Свобода слова Савика Шустера" депутаты Юрий Бойко и Дмитрий Разумков.

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На такой сценарий развития событий окажет влияние стоимость энергоносителей.

По словам Дмитрия Разумкова, "Укрхлебпром" обратился с письмом к президенту и премьер-министру, он просил либо обеспечить им социальную цену на газ, либо они остановят свое производство.

"Пока газ они покупают по 52 тысячи гривен. Посчитайте тогда себе стоимость хлеба, какой он должен быть тогда на полках, и сколько это вам будет стоить. Они остановятся и не будут его производить. Если мы как аграрное государство перестанем производить хлеб, то это уже коллапс", — говорит Разумков.

8 гривен заплатите вы, а еще 30 тысяч из бюджета ... тоже вы

Разумков утверждает, что на этой неделе НАК "Нафтогаз" покупал газ на рынке по 38 тысяч гривен. То есть люди сейчас платят из своего кармана 8 гривен. А 30 — из бюджета, который сами наполняют.

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"Сегодня говорят о том, что газ для населения будет стоить 8 грн. Это то, что вы платите из своего кармана сегодня, а параллельно государство должно будет все это компенсировать из бюджета. А кто наполняет бюджет? Вы же и наполняете", — сказал Разумков.

Запасы топлива

По словам главы "Нафтогаза", запасов голубого топлива достаточно, чтобы без проблем пройти отопительный сезон, однако могут возникнуть проблемы, если более двух недель подряд будут держаться морозы -15 градусов и ниже.

Несмотря на то, что запасы газа достаточны, они меньше прошлогодних.

Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что такие проблемы возникают даже в самых развитых государствах, поэтому не стоит ждать ни одного апокалиптического сценария.

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Раньше мы писали, что Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой.

А также рассказывали, что "Газпром" прокачал через украинскую ГТС рекордно маленькие объемы газа.