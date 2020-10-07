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Хлеб в Украине может подорожать вдвое (видео)

7 октября, 13:10

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

В ответ на предупреждение пекарей украинцы собираются есть больше каш и картофеля, и печь хлеб самостоятельно

Цена на хлеб в Украине увеличится вдвое в самое ближайшее время. Пекари делают неутешительные прогнозы и тут же объясняют их для новостей "Сегодня". По их словам, причин для новой волны подорожания много. Выросла стоимость муки, сахара, масла. А еще увеличилась минимальная зарплата, стоимость аренды и коммунальных услуг. На дополнительные расходы производителей хлеба повлияли и карантинные меры безопасности.

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При этом экономисты о взлете цен говорят осторожно.

"На сегодняшний момент цены на хлеб сдерживаются финансовыми возможностями людей, потому что цена не может быть только такой, какую хочет продавец. 5-6-7 процентов роста цены еще теоретически возможны, на 20%? Украинцы однозначно начнут отказываться от того хлеба", – отмечает Олег Пендзин, экономический эксперт.

Но, несмотря на утешительные комментарии экспертов, украинцы уже ищут альтернативу дорогому хлебу. Говорят, что если цены на него резко подскочат, будут есть больше каш, картофеля. А еще чаще – выпекать сдобу самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подешевели овощи. Мы выяснили, нужно ли делать запасы на зиму.

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Источник: Сегодня

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