Хлеб дорожает: что выгоднее – покупать или печь дома (видео)

Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует, что конца 2020 года цены на хлеб вырастут на 15%. А все из-за подорожания пшеницы. Цены на нее на мировых биржах достигли четырехлетнего максимума. Новости "Сегодня" провели собственный кулинарный эксперимент и подсчитали, что сейчас выгоднее: печь дома или покупать готовый хлеб в супермаркетах.

Реклама

Сейчас так называемый социальный батон, за которым еще надо выстоять очередь, стоит 12,5 гривен. Обычный обходится во все 18 гривен.

Чтобы проверить, будет ли хенд-мейд хлеб дешевле, мы нашли в интернете самый простой рецепт белого хлеба. В ближайшем супермаркете мы купили:

муку высшего сорта – 21,10 грн;

пачку дрожжей – 6 грн;

соль – 7 грн;

сахар – 17 грн;

масло – 34 грн;

воду – 6 грн.

Дома отмеряем нужное количество всех ингредиентов.

В тренде Великобритания одобрила Украине кредитные гарантии на 3 млрд долларов

Реклама

В получившейся сумме необходимо добавить расходы на свет и газ, которые тратятся вашей духовкой. Но в любом случае, оказывается, что домашний хлеб чуть дороже социального, но ощутимо дешевле обычного. То есть, если есть свободное время и вдохновение. печь самому дома – выгодно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подешевели овощи. Мы выяснили, нужно ли делать запасы на зиму.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама