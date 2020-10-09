Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Хлеб дорожает: что выгоднее – покупать или печь дома (видео)

9 октября, 14:59

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Мы посчитали стоимость одной буханки обычного хлеба, сделанной своими руками

Всеукраинская ассоциация пекарей прогнозирует, что конца 2020 года цены на хлеб вырастут на 15%. А все из-за подорожания пшеницы. Цены на нее на мировых биржах достигли четырехлетнего максимума. Новости "Сегодня" провели собственный кулинарный эксперимент и подсчитали, что сейчас выгоднее: печь дома или покупать готовый хлеб в супермаркетах.

Реклама

Сейчас так называемый социальный батон, за которым еще надо выстоять очередь, стоит 12,5 гривен. Обычный обходится во все 18 гривен.

Чтобы проверить, будет ли хенд-мейд хлеб дешевле, мы нашли в интернете самый простой рецепт белого хлеба. В ближайшем супермаркете мы купили:

  • муку высшего сорта – 21,10 грн;
  • пачку дрожжей – 6 грн;
  • соль – 7 грн;
  • сахар – 17 грн;
  • масло – 34 грн;
  • воду – 6 грн.

Дома отмеряем нужное количество всех ингредиентов.

В тренде
Великобритания одобрила Украине кредитные гарантии на 3 млрд долларов
Реклама

В получившейся сумме необходимо добавить расходы на свет и газ, которые тратятся вашей духовкой. Но в любом случае, оказывается, что домашний хлеб чуть дороже социального, но ощутимо дешевле обычного. То есть, если есть свободное время и вдохновение. печь самому дома – выгодно.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подешевели овощи. Мы выяснили, нужно ли делать запасы на зиму.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хлеб цены на хлеб цены на продукты

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цифра дня.
Цифра дня. "Коронакризисный" прогноз для Украины резко ухудшилсяЭкономика
В Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами: что нужно знать
В Украине больше нельзя расплачиваться старыми деньгами: что нужно знатьФинансы
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами Порошенко
Расходы на зарубежные перелеты Зеленского сравнили с расходами ПорошенкоЭкономика
Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться – нардеп
Если тарифы на передачу электроэнергии вырастут, шахты начнут закрываться – нардепЭкономика
Харьков получил первую партию новых современных троллейбусов
Харьков получил первую партию новых современных троллейбусовЭкономика
Зеленский одобрил поправки к бюджету Украины: что изменилось
Зеленский одобрил поправки к бюджету Украины: что изменилосьЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять