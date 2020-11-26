Грядет "черная пятница". Что происходит в торговых центрах?

Украинские магазины уже с начала недели активно проводят акции и распродажи, несмотря на то, что фактически черная пятница 2020 приходится на 27 ноября. В этот день, согласно прогнозам, на шопинг отправится треть украинцев. Что уже сейчас происходит в торговых центрах, и какой может стать "черная пятница" в этом году, выясняли журналисты "Сегодня".

Видео: Сегодня

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Столичные торговые центры в один голос заявляют, что готовы к ежегодной распродаже, и надеются выручить не меньше денег, чем в прошлом году – до пандемии коронавируса. Витрины многих магазинов уже пестрят скидками. Но пик ценопада все же обещают в саму "черную пятницу".

В рамках эксперимента корреспонденты "Сегодня" отправились на поиск скидок. Сразу же обнаружили свитера и платья за 399 гривен вместо 999 гривен. Правда, фасоны оказались несколько устаревшими. Скидки на брюки и пальто не такие серьезные – по 20%.

Огромный ажиотаж – в обувных отделах. Здесь толпы даже в 11 утра буднего дня. Осенние ботинки с 40%-ной скидкой можно купить за 1700 гривен. Скидки на спортивные модели – до 50%.

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Важно, что в этом году шопоголики обязаны придерживаться масочного режима и дистанции в очередях. Руководство торговых центров обещает тщательно заботиться о безопасности.

"Мы ожидаем в эту пятницу еще больше людей. Я уверен, определенное количество украинцев не тратили деньги – чтобы потом потратить в этот день", – говорит управляющий директор торгового центра Роман Емец.

Посетители, кстати, говорят, что карантинные ограничения их не пугают. И добавляют, что даже 20%-ные скидки очень помогают в кризисные времена.

К слову, отправиться на шопинг в "черную пятницу" можно не только в обычный торговый центр, но и в онлайн. Ранее новости "Сегодня" также собрали ТОП-4 способа отличить оригинальный интернет-магазин от фейкового.

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