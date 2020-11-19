Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

ГРС выполнила европейские директивы, отказав Мининфраструктуры в списании вагонов по возрасту, – эксперт

19 ноября, 17:54

Инна Бабур Инна Бабур

В ЕС отсутствует понятие "нормативный срок службы вагонов", поскольку ключевым является их техническое состояние, а не возраст

Отказ Госрегуляторслужбы согласовать приказ Мининфраструктуры о сокращении срока службы железнодорожных вагонов позволит Украине не нарушать европейские директивы. Об этом заявила президент ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых железнодорожных перевозок, Наталья Петриченко, пишет "Znaj.ua".

Реклама

По ее мнению, ГРС приняла обоснованное и целесообразное решение, которое соответствует практике на рынке железнодорожных перевозок в странах ЕС.

"Мы считаем, что это полностью соответствует европейской практике, европейским директивам", - сказала Петриченко.

Она подчеркнула: в странах ЕС отсутствует такое понятие, как "нормативный срок службы вагонов", поскольку ключевым является их техническое состояние, а не возраст.

В тренде
Переболели COVID-19. Шести медикам в Украине назначили пожизненные выплаты

"Срок службы, нормативный срок службы в европейских директивах отсутствует. Поэтому, безусловно, нужно смотреть на техническое состояние вагона. И собственник вагонов обязан соблюдать все нормативы, предусмотренные регламентами по проведению плановых видов ремонта", - рассказала Петриченко.

Реклама

Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

Ранее исполнительный директор Сообщества Европейских железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющего операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман заявил, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное – поддерживать его в исправном состоянии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця железная дорога вагоны Мининфраструктуры грузоперевозки ГРС
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Растительное вместо сливочного: пять производителей масла поймали на обмане с составами
Растительное вместо сливочного: пять производителей масла поймали на обмане с составамиЭкономика
Почему курс доллара
Почему курс доллара "затаился": прогноз рынка валюты на неделюФинансы
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человек
Теперь не меньше 2000 гривен: в Украине повысили пенсии для 1,6 млн человекЭкономика
В Украине упростили получение пенсий и субсидий: новые правила
В Украине упростили получение пенсий и субсидий: новые правилаЭкономика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять