Гривня укрепляется: почем может быть доллар к концу мая

/ Фото: Сегодня

На уходящей неделе гривня продолжала укрепляться. Курс наличного доллара побил новые рекорды этого года, опустившись в среду в наличной продаже до 27,54 грн/доллар. Так дешево американская валюта стоила 13 июля 2020 года, но тогда тренд по доллару был резко восходящим.

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Однако уже в четверг тренд развернулся, доллар снова пошел вверх. Значит ли это, что "ревальвация всьо", или это лишь ситуативные колебания?

Чего ожидать от курса в последнюю неделю мая, выяснил сайт "Сегодня".

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Что произошло с курсом за неделю

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Наличный доллар продолжал дешеветь, как и неделю назад. Курс с предыдущей пятницы по среду опустился на 16 копеек в продаже и на 14 копеек в покупке – соответственно до 27,54 и 27,37 грн/доллар. Спред (разница между курсами покупки и продажи) находился в пределах 19-20 копеек, это говорило, что резких колебаний валюты не предвидится.

Но в четверг тренд изменился, доллар подорожал в продаже на 4 копейки, в покупке – на 3 копейки, то есть спред чуть расширился – рынок насторожился, пытаясь понять, насколько укрепится доллар. Окончательный средний курс перед выходными – 27,58 и 27,40 грн/доллар.

Нацбанк, установивший на понедельник курс 27,61 грн/доллар (-2 коп.), начал постепенно укреплять гривню и к четвергу уже было до 27,42 грн/доллар (-19 копеек). Но к выходным курс поднялся до 27,47, такой же останется и на выходные. На понедельник, 24 мая, регулятор установил курс 27,46 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Александр Охрименко говорит, что пока на рынке держится равновесие, которое может быть нарушено, если возникнет перекос спроса и предложения.

"В четверг на межбанке появился крупный покупатель валюты, это сразу потянуло курс вверх на несколько копеек, – объяснил Александр Охрименко. – Пока никаких кардинальных изменений нет, все достаточно стабильно".

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А вот Андрей Шевчишин уверен: несмотря на относительное равновесие спроса и предложения на межбанке и небольшие колебания курса вниз-вверх в последние несколько дней, общий тренд постепенно разворачивается.

"После недавнего укрепления позиций гривни до уровней около 27,40 гривни за доллар, уже за среду-четверг котировки на межбанке подросли до 27,47/27,49 гривни к концу торгов 20 мая. Это начинает активизировать отложенный спрос на валюту со стороны тех клиентов, кто выжидал максимально "дешевого" курса и теперь на опасениях его возможного дальнейшего роста – стал ее постепенно покупать", – объяснил Андрей Шевчишин.

С ним согласен и Олег Пендзин, отметивший, что укреплению гривни помог удачный аукцион Минфина по продаже ОВГЗ во вторник – было продано ценных бумаг на 14 млрд грн. Чтобы не допустить снижения курса до 27,2-27,3 грн/доллар и ниже, Нацбанк тут же выкупил все излишки долларов в резервы. Это активизировало спрос со стороны тех покупателей, кто выжидал "дна", дабы купить валюту подешевле. В итоге к пятнице мы снова увидели небольшой рост курса.

Чего ожидать на следующей неделе

Мнения экспертов разошлись. Александр Охрименко и Олег Пендзин пока не ожидают, что начнется девальвация гривни.

По прогнозу Александра Охрименко, на следующей неделе увидим дальнейшую ревальвацию, которую будет регулировать Нацбанк, выкупая излишки валюты, чтобы курс не ушел слишком далеко вниз от 27,5 грн/доллар. В какие-то дни недели будут небольшие девальвационные колебания, не более 10 копеек.

"Колебания курса, которые мы увидели, – в пределах статистической погрешности и не меняют логику того, что сейчас происходит. А налицо невысокая деловая активность, которая летом станет еще меньше, поэтому курс будет ходить вверх-вниз вокруг нового ориентира – 27,5 грн/доллар", – говорит Олег Пендзин.

Андрей Шевчишин ожидает дальнейшего небольшого ослабления гривни. Причины – в конце месяца экспортерам обычно возмещают НДС, что снизит предложение ими валюты на межбанке для пополнения гривневых счетов. Также в мае нерезиденты почти не скупали валюту под дивиденды (традиционно это происходит в начале месяца), и скупка в июне может быть в двойном размере.

"Сформированные факторы будут сдерживать дальнейшее укрепление гривни и могут стать достаточными для смены тенденции ревальвации с возвратом курса к уровням на межбанке 27,50-27,55 гривен за доллар и выше. Можно ожидать, что гривня будет находится в диапазоне 27,45-27,6 гривни за доллар", – анализирует Андрей Шевчишин.

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Соответственно, наличный курс может вернуться к 27,65-27,75 грн/доллар в продаже и 27,45-27,55 в покупке.

Продавать или покупать валюту

В последние месяцы мнения наших экспертов по этому поводу разные.

Александр Охрименко освежил свой прогноз: по его мнению, гривня не будет, как минимум, дорожать не только в июне, но и в июле. Поэтому совет: зарабатывать на краткосрочных гривневых депозитах (1-2 месяца), а не на курсе доллара, стал актуален и в июле.

"После того как Нацбанк поднял учетную ставку рефинансирования до 7,5%, средняя ставка по гривневым депозитам выросла с 8 до 9-9,5% годовых. На процентах по гривне за лето можно заработать больше, чем на вероятном укреплении доллара, тем более, что ожидать его пока не приходится", – подытожил Александр Охрименко.

Олег Пендзин говорит, что его совет на этот раз – отсутствие совета.

"В условиях незначительных колебаний курса каждый продает и покупает валюту в рамках своей потребности", – уточнил Олег Пендзин.

А вот Андрей Шевчишин уверен: сейчас самое время покупать дешевеющую валюту в случае инвестирования в нее "в долгую", на год и более.

"Курс на минимуме, надо покупать, пока не подорожало", – говорит эксперт.

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