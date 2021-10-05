Гривня все еще держится – официальный курс валют от НБУ

Нацбанк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 5 октября

Каким будет курс от НБУ 5 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 5 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,57 грн;

1 евро – 30,92 грн;

1 злотый – 6,77 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар упал на 4 копейки, а евро подорожал на 5 копеек.

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Глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек считает, что на валютном рынке будет стабильная ситуация, поскольку несколько факторов обеспечивают крепкую поддержку гривне.

Это неплохой урожай, погашение части внешнего долга и высокие резервы НБУ, поэтому большую часть своих сбережений Роман Шпек советует держать именно в гривне.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин дал менее оптимистичный прогноз. По его словам, при стандартном сценарии курс буде колебаться в пределах 28,3-28,9 грн/долл., а при негативном может подскочить до 33 – 35 грн./дол.

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Какие еще прогнозы относительно курса доллара дали эксперты – в материале.