"Гречневая икра" возвращается: что будет с ценами на продукты в Украине

Эксперты успокаивают тем, что главный "заменитель гречки" дорожать не будет

В Украине резко подорожала потребительская корзина. На прошлой неделе подскочила цена на сахар, существенно подорожала гречка. И даже наш отечественный картофель прибавил в цене. Новости "Сегодня" опросили экспертов и выяснили, что сахар вскоре подешевеет снова, как и картошка. А вот гречка продолжит свой путь к рекордной цене. Так было несколько лет назад – гречка стоила больше 50 гривен за килограмм, ее называли "золотой крупой" и "гречневой икрой".

Реклама

На фоне мгновенного подорожания сахара, во многих магазинах не только повысили цены, но ввели ограничение – не больше пяти килограммов в одни руки. Некоторые, правда. сделали поблажку для запасливых покупателей: продают больше пяти килограмм, но каждый килограмм вне "нормы" стоит дороже.

Экономисты жалуются, что погода была неблагоприятной, поэтому свекла уродилась не такая сахарная. Мы доедали еще прошлогодние запасы. Нынешние – на подходе.

"Бесспорно возникают локальные дефициты, которые стимулируют повышение цены. Но все это продлится до момента поступления нового урожая. Когда он поступит на полки, цена больше расти не будет", – отмечает экономист Олег Пендзин.

То есть, уже через несколько недель, когда в магазинах появится сахар нового урожая, цены вернутся к норме в 11-12 гривен. А вот гречка все равно будет дорожать. Потому что в Украине ее выращивают мало, а из-за границы не везут из-за карантинных ограничений.

"Поэтому цена на украинский товар высокая и будет высокой. Минимальный объем который нужен для Украины, это 150 тысяч гектаров. В прошлом году было 63 тысячи гектаров, в этом – 73 тысячи Поэтому люди переходят на более дешевые заменители, такие как картофель", – говорит Сергей Громовой, исполнительный директор международной ассоциации гречки.

Картофель тоже набрал в цене. Но это ненадолго – говорят в институте картофелеводства.

"На этот год картофеля было посажено больше, он показал довольно неплохие показатели по урожайности. Сегодня цена колеблется от 4,5 до 6 гривен", – говорит Николай Фурдига, заместитель директора по селекции и наместничества института картофелеводства

Реклама

И прогнозирует, что дорожать до нового урожая картофель уже не будет.

Тем временем украинцев пугают подорожанием хлеба. Мы выяснили, что происходит с ценами на самом деле.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама